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酷澎進口餐廚溶出檢驗超標 業者：邊境銷毀、停止進口

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Coupang酷澎在台推出火箭跨境及火箭速配服務，為消費者提供來自韓國、美國及在地數百萬種熱銷選品。圖／Coupang酷澎提供
Coupang酷澎在台推出火箭跨境及火箭速配服務，為消費者提供來自韓國、美國及在地數百萬種熱銷選品。圖／Coupang酷澎提供

跨境進出口品項越來越多元，隨之而來的食安問題也越來越受民眾重視。食藥署近日公布最新一周邊境食品違規名單，其中知名電商平台「酷澎股份有限公司」自中國大陸進口的「KSmall方形可摺疊洗菜籃2件組紅色」在溶出試驗中蒸發殘渣為162ppm，遠遠超標30ppm以下的合格標準，因此全數10個、2.30公斤，皆退運銷毀。

對此，Coupang酷澎回應： 「酷澎致力保護消費者食品安全及衛生。KSmall方型摺疊瀝水籃在邊境報關檢驗溶出試驗不符規定，依規定在邊境退運或銷毀，該報驗產品並未流入市面。酷澎目前已停止販售該報驗商品及該品牌同類型商品，並同時停止該品牌同類型商品進口申請。」

Coupang酷澎自2021年登台，去年底在台灣擴大服務，推出火箭跨境及火箭速配，為消費者提供來自韓國、美國及在地數百萬種熱銷選品，其中9成以上商品來自韓國。購買「火箭跨境」商品消費只要滿690元即可享免運優惠，訂單商品會在隔日出貨送往台灣。

中國大陸出口「KSmall方形可摺疊洗菜籃2件組紅色」檢驗溶出試驗不符規定。圖／食藥署提供
中國大陸出口「KSmall方形可摺疊洗菜籃2件組紅色」檢驗溶出試驗不符規定。圖／食藥署提供

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