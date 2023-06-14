酷澎進口餐廚溶出檢驗超標 業者：邊境銷毀、停止進口

跨境進出口品項越來越多元，隨之而來的食安問題也越來越受民眾重視。食藥署近日公布最新一周邊境食品違規名單，其中知名電商平台「酷澎股份有限公司」自中國大陸進口的「KSmall方形可摺疊洗菜籃2件組紅色」在溶出試驗中蒸發殘渣為162ppm，遠遠超標30ppm以下的合格標準，因此全數10個、2.30公斤，皆退運銷毀。

對此，Coupang酷澎回應： 「酷澎致力保護消費者食品安全及衛生。KSmall方型摺疊瀝水籃在邊境報關檢驗溶出試驗不符規定，依規定在邊境退運或銷毀，該報驗產品並未流入市面。酷澎目前已停止販售該報驗商品及該品牌同類型商品，並同時停止該品牌同類型商品進口申請。」