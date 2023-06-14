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計程車強制險新制明上路 運將質疑重複投保剝兩層皮

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
立委張廖萬堅（中）、台北市全國計程車駕駛產業工會等上午在立法院舉行「計程車旅客責任險明天上路 如何投保？司機霧煞煞」記者會，呼籲交通部應清查重複投保亂象。記者曾學仁／攝影
立委張廖萬堅（中）、台北市全國計程車駕駛產業工會等上午在立法院舉行「計程車旅客責任險明天上路 如何投保？司機霧煞煞」記者會，呼籲交通部應清查重複投保亂象。記者曾學仁／攝影

計程車強投保責任險新制明天上路，近日有計程車司機向民進黨立委張廖萬堅陳情，認為新制投保制度不清楚，擔心觸法遭開罰。張廖萬堅呼籲交通部應清查重複投保亂象，提出投保問答，協助司機遵守新法規定，解決重複投保問題。

交通部路政司簡任技正王基洲表示，只要車隊有保險，在保險期間就不用再去投保，車隊的保險期限到期後，回到車行投保即可。

為讓每位搭乘計程車的乘客都受保障，張廖萬堅提出的公路法65條於去年5月三讀，預定今年6月15日上路，明天起計程車客運業應投保每名乘客新台幣150萬元以上旅客責任險，未依規定投保將處新台幣3000元以上3萬元以下罰鍰，各區監理所（站）也將同時查核計程車旅客責任保險證明文件。

張廖萬堅表示，全台五成以上是車隊車，原本車隊車已被車隊要求投保旅客運送責任險，現又以新法上路為由，要求司機於所屬車行投保旅客責任險，到底旅客運送責任險和旅客責任險是否相同，車隊竟說不清楚；又新法是要求計程車客運業投保旅客責任險，司機也主動投保，但卻無法退出車隊原有的保險，導致司機因新法被一頭羊被剝二層皮，這並非立法原意，在此呼籲交通部盡速釐清重複投保的問題，讓司機知道到底要保哪一個乘客險才不會被罰。

台北市全國計程車駕駛產業工會董事陳炳旭說，車隊投保的保障範圍只有包含車隊派遣搭載之乘客，但若是路招或熟客、介紹指定服務等狀況，車隊卻叫司機要另外去投保，即產生重複投保的問題。車隊也說目前投保的「旅客運送業責任保險」，而非修法後要求的「旅客責任保險」，因此車隊也叫司機去問車行是否要另外投保。

王基洲回應，未來都是回到車行去投保旅客責任險，目前已在車隊投保的司機，不用重複投保，待現行保險到期後，再回到原車行投保即可，今天也已發函給各公會與車隊。

王基洲說，只要是執業範圍，都應該是保障範圍。而旅客運送業責任保險與旅客責任保險，雖然名稱不同，但對乘客150萬元的保障都是相同，車隊若沒辦法承諾保障能涵蓋每一位旅客，就應把保費退還，由司機自行回車行投保。

保險 計程車

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計程車保險新制 立委：有重複保險之虞

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