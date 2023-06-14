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高市通勤399加量不加價 南高屏999通勤7月登場

聯合報／ 記者楊適群／高雄即時報導
高雄市吉祥物高雄熊（右）與高捷蜜柑站長同框，為即將在7月1日上路的高雄TPASS卡造勢宣傳。圖／高市交通局提供
高雄市吉祥物高雄熊（右）與高捷蜜柑站長同框，為即將在7月1日上路的高雄TPASS卡造勢宣傳。圖／高市交通局提供

為整合大眾交通網絡運輸效率，4月27日高市推出399市區通勤月票，7月1日起台鐵高雄（大湖-九曲堂）區間也將納入服務，票費維持399，加量不加價。此外，南高屏999通勤月票將於7月1日發售，高雄TPASS卡也在6月15日開放高捷五處車站限量預購。優惠價格加上整合大眾交通便利性，預估再掀通勤和學生族群的搶購。

高市交通局表示，7月1日將推出南高屏999通勤月票方案，適用南高屏三縣市內捷運、臺鐵、市區客運（公車式小黃）、公路客運、公共自行車（前30分鐘免費）及渡輪（鼓山-旗津、前鎮-中洲），串聯南臺灣三大縣市生活圈交通服務。

另外，配合行政院TPASS通勤月票推動計畫，每張100元的高雄TPASS卡同步於6月15日起至6月19日開放限量預購。民眾可至高雄捷運南岡山、左營、高雄車站、大寮、小港五處車站領取預購單，6月20日18時至6月30日22時到原預購車站付款取卡。

7月1日起，高捷38車站均會販售高雄TPASS卡，四大超商也能預購。TPASS卡片可至一卡通官網記名，或至MeNGoAPP或官網綁定卡片會員記名，收到記名完成通知後，即可持卡至四大超商靠卡領取100元加值金補助，每人限領一次。

交通局提醒，首次購買月票須至ＭeNGo網站或MeNGo APP申辦會員，現階段台鐵驗票機台，僅提供實體卡服務。民眾如需搭乘台鐵，一定要用實體卡片綁定MeNGo會員購買月票方案。現有MeNGo卡的民眾無須另購卡片，可持原本MeNGo卡購買南高屏999通勤月票方案。

TPASS 台鐵 高捷

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