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長榮航空推馬拉松幼苗計畫 優勝隊伍可獲品牌跑鞋

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
長榮航空城市觀光馬拉松去年推出「幼苗計畫」，今年再增設「10公里幼苗組－團體組」，13歲至16歲參賽者報名後，可自行組成5人團隊，角逐10公里幼苗團體組。圖／長榮航空提供
長榮航空城市觀光馬拉松去年推出「幼苗計畫」，今年再增設「10公里幼苗組－團體組」，13歲至16歲參賽者報名後，可自行組成5人團隊，角逐10公里幼苗團體組。圖／長榮航空提供

長榮航空城市觀光馬拉松去年推出「幼苗計畫」，增設「10公里幼苗－個人組」，今年再增設「10公里幼苗組－團體組」，13歲至16歲參賽者報名後，可自行組成5人團隊，角逐10公里幼苗團體組，優勝隊伍選手皆可獲品牌跑鞋1雙。

長榮航空指出，針對10公里幼苗組－團體組，6月至10月在台東、恆春、雲林、基隆及金門舉辦校園巡迴活動，安排專業教練帶領該地區鄰近學生訓練，邀請體育國手至現場座談。

長榮航空指出，首兩站已於6月3日至4日在台東新生國中及屏東恆春國中登場，邀請兩屆奧運馬拉松國手吳文騫擔任總教練，率領專業團隊為將近200名來自鄰近不同學校的學生，量身打造訓練菜單，包括紮實的暖身、繩梯、飛盤、跨欄、大隊接力等結合遊戲與體能的運動項目，訓練學生們敏捷的動作及學習團隊合作精神。

此外，長榮航空也在每站巡迴活動邀請與在地連結的菁英選手至現場與學生交流，台東、屏東兩站活動邀請到2020東京奧運桌球銅牌選手鄭怡靜、台灣女子3000公尺障礙紀錄保持人陳昭郡分享成為選手之路的點滴。

長榮航空表示，繼台東及屏東兩站後，接下來校園深耕巡迴將繼續前往雲林、基隆及金門三站。

馬拉松 長榮航空

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