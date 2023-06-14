工人高處墜落顱內出血粉碎性骨折 三總低溫療法救回嚴重腦損傷患者

一名59歲的男性工人，於工地上班時自高處3米墜落，造成顱內出血、氣胸、左側股骨髕骨粉碎性骨折，也出現創傷性腦出血合併一側瞳孔放大，經過三軍總醫院醫療團隊搶救，並使用目標體溫控制（TTM），也就是所謂的低溫療法，7天後病人逐漸恢復意識，目前病患已至加護病房至一般病房，意識清楚，肌力也有大幅改善，能夠說話對談。健保署7月起也將低溫療法於難治型顱內高壓患者治療納入給付。

三軍總醫院神經外科部主任洪東源表示，顱內高壓是屬於嚴重腦疾病，使腦內壓力超過正常範圍，對於腦部組織造成嚴重腫脹脫疝損傷，甚至植物人或死亡。以往傳統治療方法，對於這類患者治療效應有限，而低溫療法的出現改變了這一現狀。

洪東源指出，低溫療法基本原理，是透過降低患者的體溫，從而減少腦部組織的代謝率，降低氧需求。低溫療法可有效地減輕炎症反應和腦水腫，並減少神經細胞的損傷程度。更重要的是，低溫療法可以根據每位患者的狀況進行個體化的治療，因此又稱為「目標溫度控制」，以確保治療目標要盡量達到不發燒。

洪東源表示，低溫療法可以協助難治型顱內高壓患者降低顱內高壓、減少顱內高壓併發腦萎縮的程度，並漸進式消腫，減少腦部組織損傷範圍，有助提高患者的康復速度，有效改善患者神經功能。

洪東源指出，心跳停止後經急救回復自發循環患者運用低溫療法治療，以證實具有安全性、可行性，醫療團隊透過密切監測患者體溫和身體狀況，確保低溫療法的順利進行，並減少副作用。不過他說，使用低溫療法需注意，因身體溫度低時免疫力較差，纖毛運動較不佳，使用一段時間病人容易出現肺炎。

該名患者經過三總急診外科醫護團隊、創傷小組搶救，及神經外科團隊緊急開顱減壓手術，並在急性期使用低溫療法，經過7天治療後逐漸恢復意識。患者透過錄製影片，傳達對家人的愛與關懷，他親口說出「老婆我愛妳」、「女兒我愛妳們」、「爸爸愛我們家人」。女兒看完影片，也感動地說，爸爸自4月底至今，1個半月的時間，終於可以說話了。