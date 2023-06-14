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工人高處墜落顱內出血粉碎性骨折 三總低溫療法救回嚴重腦損傷患者

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
三軍總醫院神經外科部主任洪東源介紹低溫療法成功應用於難治型顱內高壓患者案例。記者許政榆／攝影
三軍總醫院神經外科部主任洪東源介紹低溫療法成功應用於難治型顱內高壓患者案例。記者許政榆／攝影

一名59歲的男性工人，於工地上班時自高處3米墜落，造成顱內出血、氣胸、左側股骨髕骨粉碎性骨折，也出現創傷性腦出血合併一側瞳孔放大，經過三軍總醫院醫療團隊搶救，並使用目標體溫控制（TTM），也就是所謂的低溫療法，7天後病人逐漸恢復意識，目前病患已至加護病房至一般病房，意識清楚，肌力也有大幅改善，能夠說話對談。健保署7月起也將低溫療法於難治型顱內高壓患者治療納入給付。

三軍總醫院神經外科部主任洪東源表示，顱內高壓是屬於嚴重腦疾病，使腦內壓力超過正常範圍，對於腦部組織造成嚴重腫脹脫疝損傷，甚至植物人或死亡。以往傳統治療方法，對於這類患者治療效應有限，而低溫療法的出現改變了這一現狀。

洪東源指出，低溫療法基本原理，是透過降低患者的體溫，從而減少腦部組織的代謝率，降低氧需求。低溫療法可有效地減輕炎症反應和腦水腫，並減少神經細胞的損傷程度。更重要的是，低溫療法可以根據每位患者的狀況進行個體化的治療，因此又稱為「目標溫度控制」，以確保治療目標要盡量達到不發燒。

洪東源表示，低溫療法可以協助難治型顱內高壓患者降低顱內高壓、減少顱內高壓併發腦萎縮的程度，並漸進式消腫，減少腦部組織損傷範圍，有助提高患者的康復速度，有效改善患者神經功能。

洪東源指出，心跳停止後經急救回復自發循環患者運用低溫療法治療，以證實具有安全性、可行性，醫療團隊透過密切監測患者體溫和身體狀況，確保低溫療法的順利進行，並減少副作用。不過他說，使用低溫療法需注意，因身體溫度低時免疫力較差，纖毛運動較不佳，使用一段時間病人容易出現肺炎。

該名患者經過三總急診外科醫護團隊、創傷小組搶救，及神經外科團隊緊急開顱減壓手術，並在急性期使用低溫療法，經過7天治療後逐漸恢復意識。患者透過錄製影片，傳達對家人的愛與關懷，他親口說出「老婆我愛妳」、「女兒我愛妳們」、「爸爸愛我們家人」。女兒看完影片，也感動地說，爸爸自4月底至今，1個半月的時間，終於可以說話了。

洪東源表示，低溫療法治療不同患者天數有些許差異，像是心跳停止後經急救回復自發循環患者，執行低溫療法通常為期3天，而難治型顱內高壓患者通常要7天至14天，才讓腦消腫回復腦中線。三總目前以低溫療法治療18位患者，其中2位自發性腦出血患者不幸過世，16位創傷性腦損傷患者治療中，當中有13位醒來，有3位尚未醒來。低溫療法自費需6萬元，健保署7月起將給付於難治型顱內高壓患者治療。

難治型顱內高壓患者傳統治療有限，近年使用低溫療法，可有效減輕炎症反應和腦水腫，並減少神經細胞的損傷程度。記者許政榆／攝影
難治型顱內高壓患者傳統治療有限，近年使用低溫療法，可有效減輕炎症反應和腦水腫，並減少神經細胞的損傷程度。記者許政榆／攝影
病患家屬與三軍總醫院神經外科部主任洪東源合影。記者許政榆／攝影
病患家屬與三軍總醫院神經外科部主任洪東源合影。記者許政榆／攝影

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