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鎖定國中生出書《小大人的血液課》陳建仁成隱形推手

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
親子天下總經理游玉雪（右）主持，血液基金會董事長侯勝茂（中）與振興醫院急重症醫學部主任田知學（左）的對談。記者李青縈／攝影
親子天下總經理游玉雪（右）主持，血液基金會董事長侯勝茂（中）與振興醫院急重症醫學部主任田知學（左）的對談。記者李青縈／攝影

6月14日為世界捐血人日，意在感謝捐血人並推廣捐血。台灣血液基金會在14日舉辦新書《小大人的血液課》發表會。血液基金會董事長侯勝茂表示，對健康跟教育的投資絕對不會浪費，捐血教育必須向下扎根，否則未來恐會出現捐血斷層。

《小大人的血液課》是我國第一本為青少年量身打造的血液知識科普圖文書，目標鎖定讓國中生，讓青少年了解血液從離開人體到供應至醫院的流程，並讓捐血的健康觀念向下扎根。

侯勝茂笑稱，這本書的出版動機其實要怪他的老朋友「陳建仁」（現任行政院長），約在一年半前陳建仁送他《小大人的公衛素養課》，並表示要把知識教給不清楚的人是最困難的事情。這本書也啟發侯勝茂，讓他覺得血液基金會也可以透過繪本推廣知識。

再者，侯勝茂說，雖然我國捐血率世界第一（8.08%），但是我國面臨少子化及高齡化社會，用血量持續增加，而兒年輕族群的捐血率卻下滑。17-20歲民眾的捐血率從2013年的15.61%下降到2022年的11.19%；捐血人數更是從20萬人銳減到不到10萬人。因此希望年輕一代了解血液重要性，避免出現捐血斷層或是醫療用血短缺。

血液基金會公關處長黎蕾說，年輕人捐血率降低除了受到青少年對捐血認知的程度影響，捐血條件也變嚴格，如捐血人睡眠不足無法捐或是刺青、牙齒矯正等因素暫時不能捐血。

振興醫院急重症醫學部主任田知學表示，血液可以救的不只是一個人，更是一個家庭。她也說，血液基金會的APP有顯示血庫指標，如果血液量不夠的話，第一線就會收到通知，患者的血紅色必須低於一定程度才可以用血，「這是很可怕的事情」，每個人身體的標準並不一樣，那段時間都過得膽戰心清，很怕出現輸血還要看標準。

為了擴散《小大人的血液課》一書影響力和深耕捐血教育，血基會贈書給全國國中及圖書館。侯勝茂表示，這本書只是基礎，後面可以延伸的知識還很多，甚至可以是科學的開始。

台灣血液基金會在6月14日世界捐血人日舉辦《小大人的血液課》新書發表會。記者李青縈／攝影
台灣血液基金會在6月14日世界捐血人日舉辦《小大人的血液課》新書發表會。記者李青縈／攝影

捐血 血液基金會

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