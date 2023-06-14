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基北北桃1200都會通 基隆15日起國光客運站預購及設定

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基北北桃1200都會通，基隆15日起國光客運站預購及設定。圖／交通處提供
基北北桃1200都會通，基隆15日起國光客運站預購及設定。圖／交通處提供

基北北桃1200都會通定期票自15日起開始預購，7月1日起正式實施。市長謝國樑表示，自6月15日起可於國光客運基隆車站自動儲值機預購及設定，基隆市民通勤出遊都會通。

市府交通處指出，行政院通勤月票TPASS之「基北北桃1200都會通定期票」將於7月1日起正式上路，民眾屆時持定期票可使用基北北桃區域內國道客運（如1579、1813、1815、2088、9026等）、公路客運、市區公車、台鐵、捷運、輕軌及公共自行車。

交通處王圳宏表示，基北北桃1200都會通定期票可大幅降低基隆市民通勤費用。一卡在手，暢行無阻。

市長謝國樑表示，1200都會通定期票於基隆市境內，自6月15日起可於國光客運基隆車站自動儲值機預購及設定，而台鐵基隆、三坑、八堵、七堵及百福等有站員車站，自7月1日起提供設定定期票服務。

此外，雙北市境內捷運車站、國光客運臺北車站、南港轉運站及市府轉運站等處，自6月15日起均可設定基北北桃1200都會通定期票，歡迎民眾多加使用。

交通處提醒，民眾可持手邊的悠遊卡（全票、學生票）購買及設定1200都會通定期票，但一張悠遊卡僅能設定一種定期票，例如有購買雙北1280定期票者，則需至到期後方能設定1200都會通定期票。

交通處說，詳細營運規則、適用範圍及預擬問答，可前往基隆市政府交通處、基隆市公共汽車管理處及台北大眾捷運股份有限公司網站查詢。

基北北桃1200都會通，基隆15日起國光客運站預購及設定。圖／交通處提供
基北北桃1200都會通，基隆15日起國光客運站預購及設定。圖／交通處提供

基隆 國光客運

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