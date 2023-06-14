2023長榮航空城市觀光馬拉松 推幼苗計畫扶植青少年

長榮航空城市觀光馬拉松繼去年推出幼苗計畫，增設「10公里幼苗－個人組」受到熱烈好評後，今年再規畫「10公里幼苗組－團體組」並於6月至10月，在台東、恆春、雲林、基隆及金門舉辦校園巡迴活動，安排專業教練帶領該地區鄰近的學生進行訓練活動，邀請體育國手至現場座談，傳達正確訓練觀念，期盼能在青少年心中埋下夢想的種子，並扶植他們成長茁壯。

長榮航空表示，為推廣計畫，邀請兩屆奧運馬拉松國手吳文騫擔任總教練，率領專業團隊為將近200名來自鄰近不同學校的學生，量身打造訓練菜單，包括紮實的暖身、繩梯、飛盤、跨欄、大隊接力等結合遊戲與體能的運動項目，訓練學生們敏捷的動作及學習團隊合作精神，首兩站已於6月3日及6月4日在台東新生國中及屏東恆春國中分別登場。

此外，長榮航空也會在每站巡迴活動邀請與在地連結的菁英選手至現場與學生交流，台東、屏東兩站活動邀請到2020東京奧運桌球銅牌選手鄭怡靜、台灣女子3000公尺障礙紀錄保持人陳昭郡分享艱辛的訓練過程及成為選手之路的點點滴滴，以自身的經驗鼓勵學生培養持之以恆、永不放棄的運動家精神，也獲得熱烈迴響。

參加台東場的許同學表示，感謝長榮航空提供這樣的機會，讓我們可以學習到跑步專業的知識，教練用遊戲的方式帶領我們練習，上了一堂不同以往的體育課。參加恆春場的謝同學也提到，聽到全國紀錄保持人陳昭郡學姊分享，學習到很多新知識，也度過一個充實、有趣且難忘的下午。

長榮航空指出，繼台東及屏東兩站的成功經驗後，接下來校園深耕巡迴將繼續前往雲林、基隆及金門三站，預計將有超過200名學生到場共襄盛舉。為鼓勵青少年跑者踴躍參與並累積賽事經驗，去年長榮航空城市觀光馬拉松幼苗計畫「10公里幼苗組－個人組」，還提供額外獎金，吸引近150人參與。

今年新增設的「10公里幼苗－團體組」，凡是13歲至16歲的參賽者報名後可自行組成5人團隊，角逐10公里幼苗團體組，優勝隊伍的選手皆可獲得NIKE跑鞋1雙，期望能以幼苗計畫帶動青少年的運動風氣，吸引更多人參與明年的長榮航空城市觀光馬拉松。