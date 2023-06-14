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兒童車禍死傷不減反增 安全帽、機車安全座椅要納管了

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
「機車兒童安全座椅」及「兒童安全帽」被認為是兒童道安事故兩大致命問題。本報資料照
「機車兒童安全座椅」及「兒童安全帽」被認為是兒童道安事故兩大致命問題。本報資料照

面對少子化趨勢，道路事故而死亡或受傷的兒童人數不減反增，「機車兒童安全座椅」及「兒童安全帽」被認為是兩大致命問題，過去缺乏檢測機制或規範，為三不管地帶。交通部長王國材今邀集相關單位，針對兒童安全帽尺寸將於3個月研商必要可行可納入國家標準的下修尺寸規格；機車兒童座椅則於今年底前訂定妥適檢測標準及配套規範。

交通部表示，王國材今召集路政司、公路總局、運輸研究所、道安委員會及財團法人車輛安全審驗中心等相關單位討論，針對兒童安全帽尺寸將於3個月邀集衛生福利部、經濟部標準檢驗局、相關醫學專業協會及兒福團體研商必要可行可納入國家標準的下修尺寸規格。

針對機車兒童座椅部分，交通部將於今年底前會同財團法人車輛安全審驗中心、車輛研究測試中心、自行車暨健康科技工業研究發展中心、公路總局、運輸研究所、國內相關機車製造廠及兒童座椅製造業者完成訂定國內特有必要且妥適的檢測標準及配套規範。

另外，交通部也說，現行依道路交通安全規則第88條規定，小型輕型機車不得附載人員，重型及普通輕型機車在駕駛人後設有固定座位者，得附載一人，附載的人員應配戴經經濟部標準檢驗局檢驗合格，並於帽體貼有商品檢驗標識安全帽，且安全帽應適合頭形，穩固戴在頭上，不致上下左右晃動，不可遮蔽視線。

安全帽 交通部長

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