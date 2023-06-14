白髮不用怕！除攝取4大類食物 醫師再教5招無痛預防法

高齡醫學內科醫生傅裕翔於Facebook專頁指出，白髮是隨年齡增長的自然現象，目前醫學無法完全阻止白髮生長，但有一些方法可以延緩或預防白髮出現。

傅醫生列出5種預防白髮生長方法，包括飲食注意事項、減少壓力、使用染髮產品須知、護理頭髮須知，以及按摩頭皮方法，明言：「讓你常保烏黑亮麗！」

飲食注意事項

傅醫生表示，要確保飲食中含有豐富維生素和礦物質，特別是維生素B12、鐵和鋅，「這些營養素有助於促進黑色素的產生，並保持頭髮的天然色澤」。他舉例，紅肉、蛋類、深色蔬菜和堅果等食物，都含有這些重要營養素。

減少壓力

傅醫生說，壓力是導致白髮生長因素之一，長期或過度壓力會對身體產生負面影響，包括影響黑色素產生，建議可以用運動、冥想、深呼吸和休閒活動來減輕壓力。

使用染髮產品須知

傅醫生指出，染髮產品中的化學物質可能損害頭髮，加速白髮生長，建議盡量延長染髮間隔時間，同時可以選擇無氨或低氨染髮產品，減少損害頭髮。

護理頭髮須知

傅醫生表示，適當地洗髮、潤髮和按摩頭皮，有助促進血液迴圈，保持頭髮健康。他又提醒，避免過度使用熱工具，如吹風機、燙髮器和捲髮器，因這些工具會損害頭髮;如要使用，建議使用低溫設定或避免直接接觸頭髮。

按摩頭皮方法

傅醫生說，頭皮按摩是促進血液迴圈和髮囊健康有效方法，通過輕輕按摩頭皮增加血液供應，有助提供營養和氧氣到頭髮根部。他又說，盡量每天花幾分鐘按摩頭皮，可以刺激毛囊促進黑色素產生，減少白髮出現。

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文章授權轉載自《香港01》