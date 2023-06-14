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70歲肝炎患者轉早期肝癌 無線射頻燒灼術清除2天出院

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投醫院肝膽腸胃科醫師黃仲岐提醒慢性肝炎患者定期追蹤，才能及早發現及早治療。圖／南投醫院提供
南投醫院肝膽腸胃科醫師黃仲岐提醒慢性肝炎患者定期追蹤，才能及早發現及早治療。圖／南投醫院提供

南投縣70歲賴銀髮族是B型肝炎帶原者，最近透過腹部超音波檢查追蹤時，發現肝臟約2公分腫瘤，核磁共振檢查確認為肝癌，經醫師以無線射頻燒灼術(RFA)清除腫瘤，術後兩天便順利出院返家。

南投醫院肝膽腸胃科醫師黃仲岐說，肝癌治療方式多，手術治療、栓塞療法、無線射頻燒灼術、放射治療、標靶治療等，會依據患者的肝功能、腫瘤大小、腫瘤位置及腫瘤數量等狀況，溝通討論後，安排適合的治療方式。賴先生為早期肝癌，早期肝癌病人的預後良好，可採取手術或無線射頻燒灼術治療，清除腫瘤。

黃仲岐說，無線射頻燒灼術(RFA)俗稱電燒，是透過超音波影像導引定位，將治療針置入肝臟腫瘤，利用電流產生熱能來燒灼癌細胞。與手術相比，無線射頻燒灼術的傷口較小、術後恢復較快、疼痛度較低，適合治療早期肝癌，治療效果好。早期發現早期治療，早期肝癌有較多的治療選擇，且預後較佳，更能免去後續辛苦的放療、標靶治療等。

慢性病毒性肝炎感染者例如慢性B型、C型肝炎、和肝硬化病患及家族病史者，都是肝癌的高危險族群。黃仲岐建議，可養成運動習慣、體重控制、不要過度飲酒，慢性B、C肝炎患者應定期接受抽血檢查GOT、GPT等肝發炎指數、腫瘤標記以及肝臟超音波檢查，才能早期發現早期治療。

早期肝癌可透過無線射頻燒灼術治療，術後良好。圖／南投醫院提供
早期肝癌可透過無線射頻燒灼術治療，術後良好。圖／南投醫院提供

腫瘤 肝癌 B型肝炎

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