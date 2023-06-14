癌症病人不能再等了 病團盼本屆會期前修法設癌藥基金

衛福部12日公布國人十大死因統計，癌症連續41年高居首位，且癌症死亡時鐘撥快3秒。台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，台灣癌症基金會推動「台灣癌症新藥多元支持基金（TmCDF）」，獲得60位立委支持，卻在年初審議後進入暫時保留階段。她表示，健保全有、全無的給付模式已讓自費成為癌症病友的治療常態，期待今年會期結束前儘速修法，藉TmCDF縮短癌症病人與新藥可近性間的距離。

蔡麗娟今天出席「健康不能這樣就算了！國民營養及健康飲食促進法、癌症新藥多元支持基金還要繼續拖下去？」 記者會，她指出，癌症新藥納入健保的等待時間愈來愈長，平均已達787天，且即使納入給付，也因為新藥昂貴，健保考量財務衝擊限縮給付，只有三成病友能獲用藥。蔡麗娟表示，自費治療已成為癌症家庭常態，恐導致醫療階級化的隱憂。

蔡麗娟也說，台灣將在2025年步入高齡化社會，慢性病增加醫療負擔，加上少子化導致繳交健保費的人口愈來愈少，「健保入不敷出的狀況只會愈來愈艱困，不會愈來愈好。」她表示，於此同時，新藥、新科技研發快速，擁有更好的治療武器，是病友、家屬及醫師的共同期待。

與會的台灣教授協會理事招名威則說，自己家中就有親人罹癌，故非常理解癌症患者面臨的困境。他表示，家屬無非是希望延續家人生命，減輕副作用並提升生活品質，但癌症新治療所費不貲，動輒要價十萬、百萬，全台能夠負擔的家庭少之又少。招名威表示，希望政府積極提供協助，而非以健保財源有限輕輕帶過，更不該讓經濟拮据的癌症患者變成二等公民。他直言，衛福部應該修改健保制度、照顧民眾健康，展現進步國家應有價值。

「健保的財務困境，讓癌症病人與新藥可近性之間存在一段距離。」蔡麗娟表示，健保在28年前成立，當時醫療科技發展程度與現今有極大差異，是必須面對的現實，「癌症病人真的不能再等了。」她表示，台灣癌症基金會結合服務第一線病友經驗，並與專家學者討論，在2019年開始推動TmCDF，作為新藥獲得健保給付前的過渡型機制，讓病人儘早用藥，並於患者用藥的2年時間內搜集真實世界數據（RWD），作為健保常規給付的參考。

蔡麗娟說，基金運作需有法源，故台灣癌症基金會在專家建議下推動「癌症防治法」第16條的修法，希望為TmCDF謀得財源，由政府逐年編列預算。她表示，癌防法修法獲得多數立委支持，具有民意基礎，也顯示須求之迫切。蔡麗娟說，年初台灣癌症基金會與12個病友團體共同拜會副總統賴清德，賴也在會面中認同TmCDF成立。

蔡麗娟進一步說明，癌防法修法案進入立院後，在3月進入暫時保留階段，原因是衛福部5月要赴英國考察其癌症基金（CDF）運作過程及細節，並將作出說明報告。她疾呼，本屆立院會期雖已落幕，但癌防法修法應在今年最後一個會期前通過，否則將面臨屆期不延續的狀況，癌團努力恐付諸流水，「希望立法速度加快，盡速得到進度與回應。」