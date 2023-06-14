新菸防法上路沒配套 上百人至行政院抗議「不要逼我抽紙菸！」

新版菸害防制法今年3月22日上路，政府禁電子煙、開放加熱菸，加熱菸上市需經健康風險評估審查，但至今仍無明確配套措施，甚至民眾要自行花費200萬元做審查才能合法持有，引發爭議。上百名民眾今天在行政院前陳情，向院長陳建仁、副院長鄭文燦抗議選擇權被剝奪。

抗議的王姓男子指出，菸害防制法明明三讀通過，加熱菸合法卻都買不到，只能被迫抽很臭的紙菸，更誇張的是，修法通過以為能從國外帶回台灣，結果因為沒通過健康風險評估審查，不僅加熱菸被沒收，還被罰5萬元。

另一名陳姓男子抗議說，菸防法都已經公告了，同樣是菸品，民眾應有選擇權權，政府根本間接強迫只能抽會製造大量二手菸害的紙菸，直呼「為什麼政府沒有給選擇權」？

資深媒體人彭華幹在網上發起「還我選擇權，不要逼我抽紙菸！」運動，號召上百名民眾到行政院前陳情，彭華幹在現場播放「剉冰進行曲」，指出政府說加熱菸合法卻始終沒有定標準，國健署根本行政怠惰，剝奪人民選擇權。

彭華幹說，就好像民眾在夏天要吃一碗剉冰消暑，但在幾十種配料前面，只能眼巴巴的看著，沒有一絲一毫的選擇機會，當政府的老闆要幫你加紅豆就加紅豆、加綠豆就加綠豆，民眾只能被迫接受還不能抗議，這跟中國大陸的獨裁政權有何不同？在號稱民主的台灣的民眾跟大陸人民一樣被逼只能抽紙菸。

彭華幹指出，負責菸品審查的國民健康署最近宣稱，已規劃加熱菸審查方式及收費標準，但對加熱菸支持者來說無法接受，「因為最毒最臭的紙菸隨處可買，不用審查跟收費」，懷疑政府根本偏袒紙菸，保護傳統菸商。

彭華幹表示，新法上路前，政府先於法無據扣留民眾自海外購回的加熱菸，還修法要民眾花200萬元做相關申請，才能領回幾千元的菸品，非常不符合比例原則，更不說被查扣的民眾還會被罰5萬至500萬元罰鍰。

彭華幹最後在上百名民眾的見證下，幫忙遞交陳情書給國健署菸害防制組長陳妙心，希望能督促國健署依法行政，把合法合理的選擇權還給民眾。