影／年初缺水豐原柑橘結果率剩一成 10年來最嚴重

今年初各地乾旱缺水，台中豐原有柑橘結果率只剩一成，立委江啟臣今天會同農政單位現勘表示，這個月應該要看到柑橘結實纍纍，卻發現果樹上少了很多果粒，果農說今年初乾旱，開花結果期缺水，養分不夠，造成落果比以前嚴重，結果率也差，現場決議，將由農政單位再會勘，是否符合天然災害救助標準。

江啟臣表示，今天到場查看，了解結果率低的原因和是否普遍，如果台中市受害面積大，將等農政單位調查台中柑橘受損情形，是否符合天然災害救助辦法補助標準。

他說今天會勘也要尋求預防方法，目前氣候異常，乾旱缺水，或是像今天早上的大雨，卻是遲來的雨水，如何教導農民用更好的灌溉方式，更省水有效的方式澆灌。

豐原江姓果農說，柑橘今年結果率差，這是10年來最嚴重的一次，今年初缺水，整條溪沒水無法澆灌，今天到場農政專家建議，果園應改採低灌方式，省水且有效，他說這些是一筆開銷，如果農業政策可多補助，大家才有機會更改，這些都是農業成本，這幾年肥料和農業都漲，對農民都是很重的負擔，他說今年結果率可能只剩一到二成，有些果樹完全沒有結果，他的產銷班成員就有5到6人都有此情形。

江啟臣表示，目前初步了解，豐原和潭子與石岡柑橘有結果率差受損情形，東勢情形好些，如果結果差，一定會影響年底柑橘的產量供應與價格，

農糧署中區分署主任江永煜表示，今天會勘，看到柑橘結果率不高，將聯合台中市政府會勘，台中地區柑橘有2000多公頃，要達到天災害救助標準，需達無收穫面積125公頃以上，將等會勘後再做救助程序。

他說補助農民部分，有資材和節水灌溉設施補助，每年每人有40萬元額度，可洽農水署申請，解決缺水狀況，氣候異常部分，農委會有推出柑橘保險，以風速界定，風速超過9級以上可理賠，有機肥料和資材補助，大小農機補助，目前正受理申請。