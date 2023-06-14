影／年初缺水豐原柑橘結果率剩一成 10年來最嚴重
今年初各地乾旱缺水，台中豐原有柑橘結果率只剩一成，立委江啟臣今天會同農政單位現勘表示，這個月應該要看到柑橘結實纍纍，卻發現果樹上少了很多果粒，果農說今年初乾旱，開花結果期缺水，養分不夠，造成落果比以前嚴重，結果率也差，現場決議，將由農政單位再會勘，是否符合天然災害救助標準。
江啟臣表示，今天到場查看，了解結果率低的原因和是否普遍，如果台中市受害面積大，將等農政單位調查台中柑橘受損情形，是否符合天然災害救助辦法補助標準。
他說今天會勘也要尋求預防方法，目前氣候異常，乾旱缺水，或是像今天早上的大雨，卻是遲來的雨水，如何教導農民用更好的灌溉方式，更省水有效的方式澆灌。
豐原江姓果農說，柑橘今年結果率差，這是10年來最嚴重的一次，今年初缺水，整條溪沒水無法澆灌，今天到場農政專家建議，果園應改採低灌方式，省水且有效，他說這些是一筆開銷，如果農業政策可多補助，大家才有機會更改，這些都是農業成本，這幾年肥料和農業都漲，對農民都是很重的負擔，他說今年結果率可能只剩一到二成，有些果樹完全沒有結果，他的產銷班成員就有5到6人都有此情形。
江啟臣表示，目前初步了解，豐原和潭子與石岡柑橘有結果率差受損情形，東勢情形好些，如果結果差，一定會影響年底柑橘的產量供應與價格，
農糧署中區分署主任江永煜表示，今天會勘，看到柑橘結果率不高，將聯合台中市政府會勘，台中地區柑橘有2000多公頃，要達到天災害救助標準，需達無收穫面積125公頃以上，將等會勘後再做救助程序。
他說補助農民部分，有資材和節水灌溉設施補助，每年每人有40萬元額度，可洽農水署申請，解決缺水狀況，氣候異常部分，農委會有推出柑橘保險，以風速界定，風速超過9級以上可理賠，有機肥料和資材補助，大小農機補助，目前正受理申請。
受到氣候異常影響，豐原區柑橘結果率不佳，讓在地農民叫苦連天，為關心農損災害情況，立委江啟臣今天邀農委會農糧署、中市府農業局、豐原區公所、豐原區農會等相關單位現勘，台中市議員陳本添和邱愛珊等人也到場關心農民。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言