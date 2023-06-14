快訊

宜蘭漁民捕獲1億年「活化石」惡魔鯊 底拖網漁法再掀爭議

為何社群出現#MeToo浪潮？心理作家：與性騷受害者害怕的這一點有關

外交部駐外官桃色糾紛調回外交學院 恐對新人不良影響？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／年初缺水豐原柑橘結果率剩一成 10年來最嚴重

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中豐原有柑橘結果率只剩一成，立委江啟臣今天會同農政單位現勘，眾人仔細找果樹上還有多少果粒。記者游振昇／攝影
台中豐原有柑橘結果率只剩一成，立委江啟臣今天會同農政單位現勘，眾人仔細找果樹上還有多少果粒。記者游振昇／攝影

今年初各地乾旱缺水，台中豐原有柑橘結果率只剩一成，立委江啟臣今天會同農政單位現勘表示，這個月應該要看到柑橘結實纍纍，卻發現果樹上少了很多果粒，果農說今年初乾旱，開花結果期缺水，養分不夠，造成落果比以前嚴重，結果率也差，現場決議，將由農政單位再會勘，是否符合天然災害救助標準。

江啟臣表示，今天到場查看，了解結果率低的原因和是否普遍，如果台中市受害面積大，將等農政單位調查台中柑橘受損情形，是否符合天然災害救助辦法補助標準。

他說今天會勘也要尋求預防方法，目前氣候異常，乾旱缺水，或是像今天早上的大雨，卻是遲來的雨水，如何教導農民用更好的灌溉方式，更省水有效的方式澆灌。

豐原江姓果農說，柑橘今年結果率差，這是10年來最嚴重的一次，今年初缺水，整條溪沒水無法澆灌，今天到場農政專家建議，果園應改採低灌方式，省水且有效，他說這些是一筆開銷，如果農業政策可多補助，大家才有機會更改，這些都是農業成本，這幾年肥料和農業都漲，對農民都是很重的負擔，他說今年結果率可能只剩一到二成，有些果樹完全沒有結果，他的產銷班成員就有5到6人都有此情形。

江啟臣表示，目前初步了解，豐原和潭子與石岡柑橘有結果率差受損情形，東勢情形好些，如果結果差，一定會影響年底柑橘的產量供應與價格，

農糧署中區分署主任江永煜表示，今天會勘，看到柑橘結果率不高，將聯合台中市政府會勘，台中地區柑橘有2000多公頃，要達到天災害救助標準，需達無收穫面積125公頃以上，將等會勘後再做救助程序。

他說補助農民部分，有資材和節水灌溉設施補助，每年每人有40萬元額度，可洽農水署申請，解決缺水狀況，氣候異常部分，農委會有推出柑橘保險，以風速界定，風速超過9級以上可理賠，有機肥料和資材補助，大小農機補助，目前正受理申請。

受到氣候異常影響，豐原區柑橘結果率不佳，讓在地農民叫苦連天，為關心農損災害情況，立委江啟臣今天邀農委會農糧署、中市府農業局、豐原區公所、豐原區農會等相關單位現勘，台中市議員陳本添和邱愛珊等人也到場關心農民。

台中豐原有柑橘結果率只剩一成，立委江啟臣今天會同農政單位現勘。記者游振昇／攝影
台中豐原有柑橘結果率只剩一成，立委江啟臣今天會同農政單位現勘。記者游振昇／攝影
台中豐原有柑橘結果率只剩一成，立委江啟臣今天會同農政單位現勘。記者游振昇／攝影
台中豐原有柑橘結果率只剩一成，立委江啟臣今天會同農政單位現勘。記者游振昇／攝影
台中豐原有柑橘結果率只剩一成，立委江啟臣今天會同農政單位現勘，眾人仔細找果樹上還有多少果粒。記者游振昇／攝影
台中豐原有柑橘結果率只剩一成，立委江啟臣今天會同農政單位現勘，眾人仔細找果樹上還有多少果粒。記者游振昇／攝影
台中豐原有柑橘結果率只剩一成，立委江啟臣今天會同農政單位現勘，眾人仔細找果樹上還有多少果粒。記者游振昇／攝影
台中豐原有柑橘結果率只剩一成，立委江啟臣今天會同農政單位現勘，眾人仔細找果樹上還有多少果粒。記者游振昇／攝影

柑橘 農民 江啟臣

延伸閱讀

傳將披綠袍征戰中8選區 陳柏惟：盼人選讓台灣更「台」

餵藥案延燒侯友宜低調 趙少康：我的天啊 他還是警察？

影／500多位老海龍齊聚金門營區 見證兩棲營成立半世紀

與侯友宜吃飯談什麼？鍾東錦建議江啟臣可當大將使用

相關新聞

北中南生活圈月票明開賣！售票地點、適用交通工具一次看

「TPASS行政院通勤月票」北中南生活圈於明（15日）起開放境內捷運站、輕軌站、客運場站、部分縣市公所加值及購票，台鐵窗...

要留意！賈新興曝下雨最劇烈「時間點」 18日起受西南風影響

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今在臉書指出，真要的留意明後兩天雨勢。明天和後天受鋒面影響，桃園以南有陣雨或雷雨，...

黑熊媽媽疾呼熱區零吊子 陳吉仲：跨部會議定措施

僅剩數百隻的台灣黑熊持續有死亡，人稱黑熊媽媽的屏科大教授黃美秀不斷在臉書上倡議黑熊熱區「零吊子」。農委會主委陳吉仲今天表...

補貼買進口豬會減輕消費者負擔？業者：生產消費者雙輸

農委會一邊緊抱糧食自給率，要求吃國產；另一方面卻用公帑補助採買進口雞蛋、豬肉，業界譁然，畜牧業者表示，說照顧農民，結果是...

記得帶傘！氣象局發布雙北桃等15縣市大雨特報「恐下到晚上」

由於對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局下午13:15針對雙北及桃園等15縣市發布大雨特報，恐下到晚上。

藥師曝健保署「化整為零」降藥價 健保署：沒那麼複雜

衛福部健保署最新公告指出，將調整120項藥品價格，包括含乙醯氨酚的解熱、止痛藥，以及改善癌末患者中重度疲勞藥品與葡萄萄輸...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦