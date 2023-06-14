防濫用安眠藥等管制藥品 南投稽查104家醫療院所

針對日前新北市私立幼兒園傳出疑似餵食學童安眠藥事件，南投衛生局近期加強各藥局、醫療院所等購用管制藥品機構，確認管制藥品使用情形及流向，初步未發現違規使用情形及流向異常情形。

局長陳南松表示，為確保民眾正確使用安眠鎮靜藥等管制藥品，執行年度「管制藥品稽查專案計畫」，確保管制藥品無濫用或使用於非醫療上不當行為，確保管制藥品合理且合法使用，自2月起已查核醫療院所62家、藥局42家，合計104家。

陳南松說，管制藥品為處方用藥，臨床上使用規定相當嚴格，依「管制藥品管理條例」規定，領有管制藥品登記證才能購買或存放管制藥品，藥品進出依規設置簿冊登載並申報，醫師非為正當醫療之目的，不得使用，因此衛生機關依此追蹤追溯管制藥品流向，並抽查病歷查核使用情形。