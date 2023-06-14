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防濫用安眠藥等管制藥品 南投稽查104家醫療院所

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣保障縣民用藥安全，2月起加強稽查縣內醫療院所的管制藥品用藥情形及流向。圖／南投縣衛生局提供
南投縣保障縣民用藥安全，2月起加強稽查縣內醫療院所的管制藥品用藥情形及流向。圖／南投縣衛生局提供

針對日前新北市私立幼兒園傳出疑似餵食學童安眠藥事件，南投衛生局近期加強各藥局、醫療院所等購用管制藥品機構，確認管制藥品使用情形及流向，初步未發現違規使用情形及流向異常情形。

局長陳南松表示，為確保民眾正確使用安眠鎮靜藥等管制藥品，執行年度「管制藥品稽查專案計畫」，確保管制藥品無濫用或使用於非醫療上不當行為，確保管制藥品合理且合法使用，自2月起已查核醫療院所62家、藥局42家，合計104家。

陳南松說，管制藥品為處方用藥，臨床上使用規定相當嚴格，依「管制藥品管理條例」規定，領有管制藥品登記證才能購買或存放管制藥品，藥品進出依規設置簿冊登載並申報，醫師非為正當醫療之目的，不得使用，因此衛生機關依此追蹤追溯管制藥品流向，並抽查病歷查核使用情形。

南投衛生局提醒民眾，若有身心或睡眠相關問題須使用安眠鎮靜等管制藥品，請務必至專科醫療院所，經專科醫師評估後，開立適合的藥品種類及劑量，切勿自行購取來路不明違法管制藥品，或將自身剩餘不用的管制藥品任意轉售或贈與他人淪為濫用，導致觸法受罰。用藥安全問題請洽詢可電洽專線電話049-2230518。

南投縣保障縣民用藥安全，2月起加強稽查縣內醫療院所的管制藥品用藥情形及流向。圖／南投縣衛生局提供
南投縣保障縣民用藥安全，2月起加強稽查縣內醫療院所的管制藥品用藥情形及流向。圖／南投縣衛生局提供
南投縣保障縣民用藥安全，2月起加強稽查縣內醫療院所的管制藥品用藥情形及流向。圖／南投縣衛生局提供
南投縣保障縣民用藥安全，2月起加強稽查縣內醫療院所的管制藥品用藥情形及流向。圖／南投縣衛生局提供

衛生局 醫師

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