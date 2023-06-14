補貼採買進口豬遭批 農委會：補端午中元中秋供應不足

推廣吃國產農產品的農委會，近期不僅補貼買進口雞蛋，也要求中央畜產會即日起到9月底補貼採購進口豬肉每公斤6元，推估經費3億元，遭國內產業界撻伐，農委會主委陳吉仲說補貼進口豬肉會讓消費者減輕負擔，外界疑惑，漲上去的便當、小吃，末端售價會跌嗎？

我國在民國103年，因為嚴重小豬下痢(PED)疫病，導致國內百萬頭小豬大量死亡，當時一年兩次的養豬頭數調查統計，因為特殊狀況多加一次，為了掌握國內的毛豬數量，當時委請中央畜產會專案進口因應。

而今年專案進口是第二次，農委會過去不斷對外宣稱毛豬供應無虞，消費者可以安心採購，但實際上國內確實毛豬短缺，因此補貼業者採買進口豬肉每公斤6元。

陳吉仲今天參加「2023年台北國際食品展覽會台灣館」開幕式，他表示，透過5個月從國外進口豬肉獎勵，讓國內批發價格維持穩定水準，沒有讓豬肉及豬肉製品，受到原物料上漲、通膨的影響，他說，這是對消費者最具體的措施，豬價維持綠燈區(85至95元)，豬農維持穩定收入增加。

農委會畜牧處處長張經緯表示，因為百億基金推動、種母豬欄改建更新，種母豬量體少，今年年初疫病影響，整體豬隻在養量減少，往年在養量平均540萬頭，最新的調查僅530萬頭左右，這些量延後6個月看來，整體豬隻供應比較少。

張經緯表示，歐洲電價高漲，比較大的屠宰分切場收掉，前端的屠宰飼養場也做了調整停養，前一年進口西班牙豬肉進口約2.4到2.6美元，現在漲到3.8到4.2之間，會讓10%進口豬肉的進口商觀望，因為沒有價差，因此進口量同期減少，因此要保障一定的糧食安全；因此拜託中央畜產會執行。

張經緯說，國內評估包括端午、中元、中秋用肉需求高的節慶，國內供給量不足，最少要有進口量補足需求，因此限定特定時間與數量，且要求進口豬肉適度供應加工市場而非存放，讓冷凍公會採購的國產豬肉，盡量留給消費者採購溫體豬。