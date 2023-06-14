民眾健康遭忽略？ 癌症、健康飲食需立法

癌症病患新藥昂貴，可望不可及，前端健康食品預防又不足，讓國民健康打折扣！癌症基金會副執行長蔡麗娟14日於記者會表示，盼政府能立法建立過渡性的「癌症基金」。台灣營養基金會董事長黃青真則強調，政府應對各類食品進行抽樣調查，並建立營養資料庫。

新藥日新月異

台灣教授協會理事招名威表示，癌症新藥不斷推陳出新，包括細胞治療、標靶治療等，都所費不貲，自費價格動輒百萬，能負擔的家庭少之又少。

他表示，許多癌症難以早期發現，當民眾確定罹患癌症時，常常已經不適合進行手術切除腫瘤，在缺乏資金的狀況，只能接受毒性高、副作用強的傳統化療，並強調「政府不能用錢把民眾一分為二，讓健康的二等公民」。

急需訂立癌症基金

蔡麗娟說，癌症今年蟬聯國人的死因，現今更有80萬位民眾正在接受癌症治療。然而，她指出，目前多數癌症病患病患都面臨用藥的困境，「健保納入新藥的時間很長」，平均納保時間將近2年，病患根本無法等待那麼久；「即使新藥納保，給付條件相當嚴格」，目前僅3成病友能申請到給付。

她表示，這導致癌症病患最後只能選擇昂貴的自費新藥，排擠許多貧困病友家庭，加上目前健保制度入不敷出，要納入新藥的條件也愈發嚴格。蔡麗娟呼籲，政府應修法建立「癌症基金」，提供民眾在健保給付新藥前，建立過渡性的援助制度，目前已有超過60位以上的跨黨派立委支持。

健康預防遭忽略

心臟外科醫師、台灣基進台北黨部主委吳欣岱指出，健保制度已實施30年，許多慢性疾病都有健保給付，導致民眾平日維護健康的意識不足。她認為，大量預算投資於後端的醫療，而未注重前端的預防，相當可惜，應儘速通過《國民營養及健康飲食促進法》，除了確保民眾健康，也能有效減少醫療支出。

針對《國民營養及健康飲食促進法》為何卡關多年，台灣營養基金會董事長黃青真受訪時表示，其實民團原本提出的健康飲食促進法案相對嚴格，包括明確的罰則或具體作為等，但政府方無法接受，民團才決定改為原則性的草案，但至今仍擱置於待審法案的倉庫中，顯見政府根本不重視國民健康預防。

「你知道你在街頭吃到小吃的營養含量嗎？」黃青真認為，如果有法源的話，政府機關就有職責進行抽樣調查，建立食品相關資料庫與警告，才能讓民眾提高警惕，同時也應加強健康醫療與營養教育。

【更多精采內容，詳見 】