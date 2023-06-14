台男改抽加熱菸「以為較健康」 3個月呼吸喘 送醫變「大白肺」

加熱菸抽完變「大白肺」！台北市立聯合醫院陽明分院胸腔科醫師蘇一峰指出，約2年多前就有台灣年輕人抽加熱菸，不到半年時間，因呼吸喘送醫治療，經過檢查發現有嚴重「大白肺」。他提醒，加熱菸用電子加熱金屬燃燒煙草，本質還是煙品，並非3C產品，過去研究發現，使用加熱金屬燃燒的加熱菸，反而導致過敏比例增加。

蘇一峰表示，該名年輕男性起初使用紙菸，後改用加熱菸原因是「認為較健康」，沒想到抽了3至4個月左右呼吸變急喘，後續送往高醫附設中和紀念醫院，經過電腦斷層檢查，發現患者兩側肺部有瀰漫性肺炎，經支氣管鏡檢查確認肺部過敏發炎情形，但未有明顯細菌、病毒感染，因此研判過敏性肺炎是由加熱菸所引起。

蘇一峰表示，後續使用類固醇、抗過敏藥物後，患者過敏性肺炎才明顯改善，度過難關，但「大白肺」不僅造成肺部纖維化，還留下喘等長期後遺症。

他表示，2019年煙草控制期刊研究報告指出，加熱菸的塑膠材料在加熱過程中，於90度左右就會釋出急毒性與高毒性物質甲醛氰醇，2020年研究發現，加熱菸產生的煙霧中至少含有丁二酮、鄰苯二甲酸二辛酯等62種有毒化學物質。

2018年，美國菲利普莫里斯菸草公司公布自家加熱菸「IQ*S」含有58種有毒化學物質，且美國FDA的資料顯示「IQ*S」有22種化合物含量是傳統紙菸的兩倍、有7種則是10倍以上。

高雄榮總戒菸治療管理中心主任薛光傑表示，世界衛生組織（WHO）已提出警告，無論是電子煙還是加熱菸，不但沒有減少臨床疾病的證據，同樣也有二手菸、三手菸危害，德國研究指出，加熱菸會產生PM0.3，即比PM2.5更微小的懸浮微粒（氣溶膠），可深入人體肺部及血管，造成呼吸系統和血液系統傷害，長期甚至導致癌症或死亡。

台灣菸害防制暨戒菸衛教學會常務理事、台大醫院家醫科醫師郭斐然強調，日本研究團隊在暗室使用雷射光照射，發現加熱煙霧可飄到三公尺遠；而另一起日本研究發現，爸爸使用紙菸或加熱菸的家庭，相較於爸爸為非吸菸者，同住家人尿液中的尼古丁代謝物（可丁尼）含量顯著提高，證實加熱菸同樣存在著二手菸的危害。

菸害防制法修法後，其新制3月22日起實施，加熱菸只要通過健康風險評估審查，即可於我國合法上市，董氏基金會表示，政府應該確實建立本土性監控研究資料，避免讓加熱菸輕易通過審查、上市，卻無違法下架的明確機制。而加熱菸品牌「IQ*S」誤導「可以藉以戒除紙菸」，違反菸害防制法，不應通過該品名上市。

台灣拒菸聯盟行文各縣市政府首長，請求公開表態並主動與地方零售業者溝通，促其自主配合「高中職以下學校周邊至少50公尺拒售加熱菸」行動，一起守護兒少健康、不讓加熱菸成為菸害防制破口。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康