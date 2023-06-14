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端午連假郵局不營業 郵政快捷郵件照常投遞

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中華郵政表示，連續假期期間停止收攬信筒(箱)郵件及投遞包裹、限時、普通郵件，但仍照常投遞快捷郵件。本報資料照片
中華郵政表示，連續假期期間停止收攬信筒(箱)郵件及投遞包裹、限時、普通郵件，但仍照常投遞快捷郵件。本報資料照片

端午節連續假期（6月22日至6月25日）將至，中華郵政公司表示，各地郵局營業窗口僅台北故宮郵局營業，提供外幣兌換、集郵票品與代售商品販售服務，其餘郵局一律停止營業，但仍開放全台郵局郵務科照常投遞快捷郵件。i郵箱、自動櫃員機、開放式信箱間及自助郵局也可提供服務。

中華郵政指出，連續假期期間停止收攬信筒（箱）郵件及投遞包裹、限時、普通郵件，為因應顧客交寄快捷郵件需求，仍照常投遞快捷郵件，並開放全台郵局郵務科（快捷股、郵務股或投遞股）及駐有守衛或保全郵局（郵務股），收寄國內、國際快捷郵件。

另外，台北郵件處理中心航郵科國際快捷郵件股及空運股（桃園市大園區航勤北路18號）也提供收寄國際快捷郵件服務。因美國、歐盟27國、香港及日本郵政強制要求傳遞電子通關資訊（ITMATT），寄往這些國家、地區的國際快捷商品類郵件仍須於營業日再至各局交寄。

中華郵政也說，為鼓勵民眾網購使用i郵箱取件，與momo購物網及PChome 24h購物舉辦「i郵箱夏季購物節」活動，凡於6月15日至7月14日下單，並選擇「i 郵箱」物流取件，每筆成功訂單（無取消訂單或辦理退貨），即有機會獲得「好禮送+抽」回饋優惠，包括iPhone好禮、momo幣及PChome 24 購物電子禮券等。

郵局 購物網 中華郵政

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