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長期做粗重 55歲男子腰椎和膝蓋同時退化
55歲陳姓男子長期從事粗重工作，未進入老年已出現腰椎和兩側膝蓋同時退化情況，雖曾就醫接受手術及治療，但狀況沒改善，讓他十分苦惱，輾轉到苗栗市大千綜合醫院就診，經由神經外科醫師以骨融合手術，並接受骨科醫師人工關節置換術後，狀況恢復良好，因退化帶來的疼痛也改善。
大千神經外科主任曾仁河表示，患者一年多前因腰椎第4、5節椎間盤突出，在其他醫院接受手術，但術後一段時間，在同部位又復發。當發生同一節段需要再次手術時，是無法再像第一次手術時只做椎間盤切除減壓，否則會面臨手術部位沾黏問題，反而增加手術風險，因此改以健保給付材料，進行微創骨融合手術為他治療，骨融合手術是將椎間盤挖除乾淨後，在椎間盤的空間放個墊片，並打釘子固定，不僅可改善病人疼痛，也能確保同一部位不再復發。
陳姓男子腰椎問題解決後，由骨科繼續接手治療他的膝蓋退化問題。大千骨科醫師羅浩儒表示，陳姓患者過去嘗試許多治療方式，如施打玻尿酸、PRP，甚至接受膝關節鏡清理治療，但都無法改善。詳細檢查後，發現他的膝關節退化非常嚴重，導致走路時雙腳歪斜、疼痛，因此建議以人工關節置換術治療，術後第二天患者已可下床練習走路，之前症狀也有良好改善。
曾仁河建議，對從事粗重工作的勞動者而言，腰椎和膝關節較一般人容易受傷、退化，因此工作前可先訓練核心肌，才能降低骨頭的磨損，工作中可穿戴束腰或背架，減輕身體負荷。羅浩儒指出，膝關節除了可用護膝保護，平日也可補充軟骨營養品來保健，一些蹲下的姿勢或負重要量力而為，如有不適，一定要及早就醫、及早預防及治療。
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