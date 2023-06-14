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國道連假車禍件數暴增5成 3大肇因出爐

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
端午節連續假期國道匝道封閉措施。圖／高公局提供
端午節連續假期國道匝道封閉措施。圖／高公局提供

端午節連續假期（6月22日至25日）將至，高速公路局統計，近期連續假期國道每日平均肇事件數為138件，較每年每日平均肇事90件約高出5成多，分析肇事主因多為未保持安全距離、未注意車前狀態或變換車道不當，提醒民眾切勿疲勞駕駛，出遊前檢查五油三水（燃油、機油、動力方向盤油、煞車油與變速箱油，及水箱水、電瓶水與雨刷水）。

高公局指出，連假因車流集中，尖峰時段國道車輛有如過江之鯽，用路人稍不注意就可能發生追撞或擦撞事故。根據統計，近期連假國道每日平均肇事件數較每日平均高出5成多，除造成財產損失外，也對假期交通疏導產生嚴重影響，呼籲民眾務必養足精神再上路，並保持適當行車安全距離，切勿任意變換車道。

高公局也說，根據過往經驗，車輛在高速公路上發生故障的原因，多半是缺水、缺油、缺電或爆胎。若輪胎任一點胎紋深度不足，在高速行駛下易爆胎，或雨天因抓地力不足致打滑失控，如發生缺水、缺電、缺燃料等故障情況，待援期間也可能發生後車追撞事故，相關違規行為皆可依「道路交通管理處罰條例」處600至6000元罰鍰。

高公局表示，此次端午節連假實施匝道封閉管制措施為國5於6月22日至23日時段性封閉石碇、坪林南向入口；西部國道地區於6月22日時段性封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及西螺南向入口，6月23日時段性封閉國1埔鹽系統及西螺南向入口，6月24日至25日時段性封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口。

另外，高公局指出，6月18日因端午節調整放假補班，不實施國5北向高乘載管制，但仍會視國5北向實際交通狀況機動實施匝道儀控管制，及大客車通行路肩與主線儀控措施。

國道 端午節 連假

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