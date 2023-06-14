好消息！石門水庫快滿庫 蓄水容量超過八成

桃園市石門水庫今年初降雨不足，蓄水量5月間最低跌破7000萬噸，如今幾波環流降雨，今天上午水位已突破達240公尺，逐漸接近滿水位245公尺，水利署北區水資源局表示，石門水庫5月18日蓄水量跌破7000萬噸，之後水位最低跌至225.56公尺，至今蓄水量衝高達1.71億噸，短短近一個月蓄水容量增加1.4倍，蓄水率升破八成，旱象解除。

北水局表示，自5月下旬起接連幾波降雨，目前石門水庫水位達240.9公尺，距離滿水位245公尺約4.2公尺，蓄水量已達1.71億噸，蓄水率達83.5%，距滿庫可蓄水剩餘空間約3400萬噸，因氣象預報今天起至17日受滯留鋒面徘徊影響，易出現大範圍顯著降雨，該局朝蓄滿水庫操作，完成1期稻作後期供灌，並持續穩定民生、產業供水。