旅讀週曆／FEniX夏浦洋攜萌娃挑戰「斯巴達小勇士」！DIY「FIRE熊熊」送粉絲 抽獎方式曝光

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文／姜雅馨

新北市美術館於3日、4日舉辦「動藝下斯巴達小勇士」活動，邀請爸爸媽媽趁著週休假期帶著小朋友到新美館戶外園區大草皮進行挑戰。其中從《原子少年》選秀節目出道、男團FEniX的人氣成員夏浦洋，除了是輔仁大學體育系校友，參與《全明星4》也有出色成績，這次他特別以橘色T恤、黑色造型夾克打扮，尋找相同色系穿搭的小朋友一起挑戰。

親子共同體驗斯巴達小勇士挑戰賽！夏浦洋攜小女孩過關斬將順利完賽

SPARTAN KIDS（斯巴達小勇士）是國際知名障礙跑品牌SPARTEN專為兒童設計的挑戰賽，目的是希望培養孩子擁有挑戰精神、獨立自主，不畏艱難勇於挑戰，在新北市文化局支持下，「動藝下斯巴達小勇士挑戰賽」順利在新美館戶外園區大草皮舉辦，讓小朋友在藝術競技場上大展身手，測試自己能不能完成9關挑戰。

夏浦洋這次與小女孩一同挑戰，包含跨牆、走平衡木、翻輪胎、跳輪胎、匍匐前進、抱沙包、投擲及攀爬，不只挑戰小孩子的體力，訓練手臂、握力、腿部等身體訓練，讓小朋友克服恐懼、挑戰自我。

▲FEniX成員夏浦洋帶領小朋友挑戰新美館戶外園區活動「斯巴達小勇士挑戰賽」跨越小牆。

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▲FEniX成員夏浦洋帶領小朋友挑戰新美館戶外園區活動「斯巴達小勇士挑戰賽」匍匐前進。

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▲FEniX成員夏浦洋帶領小朋友挑戰新美館戶外園區活動「斯巴達小勇士挑戰賽」。

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夏浦洋體驗繽紛流體熊！壓克力顏料堆疊、融合成「FIRE熊熊」

體驗完斯巴達小勇士，夏浦洋接著DIY製作繽紛流體小熊，他透露先前曾有製作流體作品經驗，「擠壓的寬度，還有跟顏料的配合、少量多次，製作過程不能太急，小朋友體驗時也能學著把心靜下來慢慢做」，最後夏浦洋以金色、紅色、白色顏料為基底手作，再用竹籤細心把多餘顏料刮除，最後完成以粉絲名「救火隊」發想的流體小熊「FIRE熊熊」。

事實上，流體作品是從歐美開始掀起流行風潮，將不同顏色的壓克力顏料堆疊、融合，最後再透過澆灌、傾倒等方式，做出一件獨一無二的藝術作品，因為做法簡單，也成為台灣當今朋友、情侶、親子熱門的互動體驗。

在新美館園區這座充滿藝術氛圍的親子遊樂場，還有許多小朋友喜歡的表演可以欣賞，除了能夠觀賞和體驗奇幻泡泡表演，也可以看OPEN家族齊聚一堂，夏浦洋分享，「今天給我一個很棒的體驗，從早上斯巴達訓練，其實就可以看出小朋友興奮開心和無畏的精神，下午製作流體熊，也培養自己的藝術感與創意」。

▲FEniX成員夏浦洋體驗製作繽紛流體熊。

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▲FEniX成員夏浦洋將繽紛流體熊取名為「FIRE熊熊」。

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▲新美館戶外園區讓小朋友觀賞、體驗奇幻泡泡。

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如何抽夏浦洋FIRE熊熊和親簽拍立得？

想要獲得FEnix夏浦洋的「FIRE熊熊」和親筆簽名拍立得嗎？現在只要追蹤新北市文化局YouTube頻道，並且在YouTube影片下方留言心得及夏浦洋手作流體熊名字，活動至6月19日晚上12點為止，6月20日中午12點就會抽出1位幸運粉絲，即可免費獲得FEniX夏浦洋手作流體熊和簽名拍立得唷！

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