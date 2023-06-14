南北開戰「Run For Green」！跟著女神郭婞淳、慈妹化身8讚市領隊 快來決戰10秒比手速

image source:翻攝永續讚市

文／姜雅馨

準備好「Run For Green」了嗎？《DailyView網路溫度計》攜手富邦金控推出「永續讚市 THUMBS UP 4 GREEN」活動，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，評選出全台8大永續縣市，結合全民永續概念推出線上互動遊戲「跑跑讚市」，只要10秒鐘就能為你支持的縣市爭取最高榮耀，趕快跟著小編一起來比手速、體驗看看吧！

☞永續讚市「跑跑讚市」網站連結

永續8代表縣市曝光！舉重女神郭婞淳、富邦勇士蔡文誠等人帶你送讚力

永續讚市透過網路大數據評選出台北市、新北市、桃園市、台中市、彰化縣、台南市、高雄市及花蓮縣為永續代表縣市，並分別由LEAGUE+台北富邦勇士周桂羽、蔡文誠、富邦悍將啦啦隊慈妹、富邦悍將曾峻岳、富邦勇士洪楷傑、富邦悍將林哲瑄、舉重女神郭婞淳、富邦勇士林志傑擔任讚市領隊，邀請民眾從線下跑到線上馬拉松，一起為支持的縣市送上你的滿滿「讚力」！

▲永續讚市透過網路大數據選出8代表縣市，並邀請郭婞淳、蔡文誠等體育界明星擔任讚市領隊。

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如何支持喜歡的讚市？跑跑讚市怎麼玩？

要如何為你喜歡的讚市加油呢？即日起至8月31日止，參賽者每天不限次數，登陸跑跑讚市後，選擇自己支持的縣市，在10秒內點擊「RUN」跑步，單次超過100公里就會出現驚喜寶物，還能額外獲得里程獎勵，最終里程計算到縣市隊伍中，還能長按滑鼠左鍵、長按手機螢幕儲存圖片，累積最多里程數的城市就會成為冠軍隊伍，並獲得「Run For Green」獎。

▲點擊「開始起跑」開始遊戲。

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▲點擊「RUN」在10秒內為支持縣市累積里程數。

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▲填寫暱稱後就可以將累積里程結果下載保存。

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除了暢玩互動遊戲以外，還可以觀看每個讚隊獨特的種樹冷知識，像是新北市「黃槿」生性強健、生長快速，為熱帶北海岸地區優良樹種；桃園市「台灣海桐」具有強烈香味，又有十里香和七里香的別名；高雄市「台灣欒樹」為常見行道樹，依照四季出現綠色、黃褐色、黃色、暗紅色等色彩，因此也有「四色樹」稱號。喜歡跑步的你還可以參加富邦贊助的四大馬拉松（台北馬拉松、萬金石馬拉松、高雄馬拉松及田中馬拉松），累積40公里賽程就能在7縣市海岸線中任選種植地點，兌換一顆專屬樹苗唷！

▲參加跑跑讚市不僅可以參與線上互動，還能了解7縣市種樹冷知識。

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除了網路大數據，這次也將參考「Global Urban Indicators Guidelines」，搜集城市永續發展相關次級指標歸納評比，加上網路平台進行問卷調查，後續將頒發永續優先獎、永續交通獎、健康規律獎、永續綠電獎、永續宜居獎、永續發展獎、永續節能獎、幸福健康獎，趕快化理念為行動，一起來跑跑讚市比手速吧！

▲後續將參考網路大數據、城市永續發展指標、網路平台問卷頒發9大獎項。

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