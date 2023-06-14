滯留鋒面今晚起逐漸北上 吳聖宇：明後天苗栗以南防局部豪大雨

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天指出，今晚起滯留鋒面逐漸北上，降雨將明顯增多，明後天西半部普遍有陣雨或雷雨，尤其是苗栗以南的中南部，可能出現局部大雨甚至豪雨，東半部也會有短暫陣雨或雷雨，同樣可能有局部大雨，各地天氣都不穩定，提醒民眾預作準備。

吳聖宇說，過去這兩天雖然滯留鋒面在台灣附近，因西南季風主軸位置偏南，只有邊緣影響到南台灣的高屏、台東一帶，大部分地方沒有太明顯降雨，只有白天因為熱對流發展才有局部比較顯著下雨，越往北部就越不明顯。

他指出，今天白天滯留鋒面以及西南季風主軸位置仍然較偏南，不過台灣附近西南風強度稍微增強，自午夜到清晨因西南風跟陸風交會海陸風環流現象，西半部陸續有短暫陣雨或雷雨，雨勢比較大的地方在苗栗地區以及台中沿海，局部單點累積雨量有50-80毫米左右。

預估今天白天滯留鋒面還沒有明顯北抬，清晨這些降雨過後，主要還是要靠白天熱力作用造成熱對流發展，局部地區可能會有較大的雨勢，尤其西半部山區及東半部局部區域，熱對流發展地方出現短時強降雨機會高，累積雨量也比較大，山區、危險區域還是暫時避免前往。

吳聖宇說，今晚起因太平洋高壓逐漸增強往西推擠，滯留鋒面逐漸北上，明後兩天通過台灣上空繼續向北移動，同時原本偏南的西南季風主軸也將跟著往北經過台灣上空，降雨將明顯增多，西半部普遍有陣雨或雷雨，尤其苗栗以南的中南部，可能出現局部大雨甚至豪雨累積雨量，東半部也會有短暫陣雨或雷雨，同樣可能有局部大雨。

到了周六滯留鋒面北抬到台灣北部海面，並可能繼續北上，台灣位於鋒面前方，西南季風雖然稍微減弱但影響仍大，各地普遍仍有短暫陣雨或雷雨，尤其西半部仍要留意局部大雨。

下周日鋒面更往北遠離，大環境仍是西南風為主，迎風面的中部、南部仍持續有短暫陣雨或雷雨，配合白天熱力作用，熱對流發展的地方有局部大雨出現的可能性，北部、東半部則轉為午後熱對流降雨的天氣型態。

吳聖宇指出，下周一之後一直到端午節連假前半(22-23日)西南風環境的影響還是比較明顯，迎風面中部、南部持續會有局部短暫陣雨或雷雨的機會，白天熱對流發展的關係，局部地區雨勢仍會較大一些，北部、東半部要留意的還是午後局部的熱對流降雨。

至於端午連假後半(24-25日)太平洋高壓更為增強西伸，整體天氣型態有機會更趨向夏季型的午後熱對流雷雨為主，詳細變化仍有待後續再觀察。