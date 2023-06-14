MeToo創傷後症候群 症狀嚴重須就醫

MeToo風暴持續發展，愈來愈多性騷擾受害者勇於對外發聲，在臉書寫下受害經過。然而，部分性騷擾受害者卻因看到文中細節而觸發創傷後症候群（PTSD）。新光醫院精神科主治醫師張尚文指出，創傷後症候群有三大典型症狀，包括「不斷回想受害情景」、「容易做惡夢」、「逃避閃躲創傷情境」。

張尚文說，若以名嘴朱學恒案為例，當時議員鍾沛君之所以要求朱學恒在切結書中，寫下承諾不再靠近自己或出現在同一場合，就是為了避免看到當事人引起創傷經驗，「結果後來上節目又看到他，談的還是性騷擾議題，當然就會引發創傷情境。」

張尚文表示，若性騷擾受害民眾因看到近期回憶性騷擾的文章，而出現不斷做惡夢、失眠、憂鬱或焦慮，不斷回憶受害情況，甚至驚恐害怕到出現全身發抖的情形，可能就需要到精神科就醫處置。透過藥物治療，可協助患者改善失眠、焦慮情形，緩解驚恐的情緒；患者多須向人傾吐，臨床上會安排心理諮商，協助釋放內在恐懼。

張尚文提醒，由於近期新聞媒體、社群媒體上性騷擾相關內容頻繁出現，曾經受害的民眾可能因此觸發回憶，埋藏在心中的恐怖經歷被喚醒，進而引發創傷症候群。建議民眾適度遠離這些新聞或文章，以免成為創傷經驗誘發因素。