健康你我他／重啟社交活動 提升免疫力自保

今年520之前，我還是所謂的「天選之人」。沒想到過了這天後，我竟被打入「確診之人」行列。

新冠肺炎疫情爆發後，我和大家一樣過著戰戰兢兢的防疫人生。出門戴口罩、隨時噴灑酒精及洗手，避免到人潮眾多地方，減少可能接觸病毒的機會。雖然我對疫苗反應有點大，但我仍然打好打滿三劑疫苗，直到疫情稍緩，才沒有再打追加劑。

可能因為單身、獨居，疫情期間有做足防疫及減少社交活動，就在周遭許多親友紛紛中鏢，甚至有人二度確診，我卻能幸運地一再與病毒擦身而過、當了快3年半的天選之人，讓許多人嘖嘖稱奇。

雖然我沒有因為天選之人就此鬆懈，但隨著疫情在5月降級、口罩令解禁後，面對大眾運輸系統上或是人潮聚集的地方，處處可見沒有戴口罩的人，加上社交活動又活絡起來，讓人感到防不勝防。

520那天，我和一群大學好友爬郊山、到咖啡廳喝咖啡敘舊後，沒想到有幾人竟先後發燒確診，我也解鎖了這「人生不必要的成就」，只能說病毒這東西，躲得了一時、躲不了永遠。

來到疫後人生，我想，現代人畢竟不能離群索居，要工作、也要有社交生活，因此我們只能與病毒和平共存，繼續努力防疫，並提升自身的免疫力，萬一染疫，至少能將已流感化的病毒對我們健康的傷害減到最低。