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北榮研究：第一線降血糖藥 也可降低皮蛇風險

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

國內糖尿病患者250多萬人，患者長期受到慢性高血糖影響，免疫系統較差，罹患帶狀疱疹（俗稱皮）風險約為沒有糖尿病患者的2倍，目前患者多使用二甲雙胍類（Metformin）降血糖藥物，台北榮總內分泌與新陳代謝科主任胡啟民最新研究發現，此類藥物竟能降低罹患皮蛇及患病後疱疹疼痛的風險。

胡啟民運用2000至2017年健保資料庫數據，針對第二型糖尿病患者有無使用Metformin進行分析。研究發現，使用Metformin病人的帶狀疱疹發生率為每千人8.1位，低於沒有使用藥物的患者罹病發生率每千人11.1位，計算沒有服用Metformin組別罹患皮蛇的風險，為有服用藥物者的0.70倍。

帶狀疱疹除了身體長出許多水泡外，也會合併疼痛，有時疼痛會持續數月至數年，即使水泡消失，也會持續疼痛，讓人痛不欲生。胡啟民說，此為帶狀疱疹後疼痛，病人生活品質大受影響，目前針對疱疹後疼痛治療，現有藥物都是以疼痛控制為主，並無有效的預防方式。

胡啟民說，得到帶狀疱疹後，會出現疱疹疼痛情形，研究發現使用Metformin的組別，之後產生疱疹疼痛的發生率為每千人8.9位，低於沒有使用藥物患者的發生率每千人42.5位，計算沒有使用Metformin組別產生疱疹後疼痛的風險，為有服用藥物者的0.48倍。

胡啟民指出，第二型糖尿病的治療藥物愈來愈多元，但Metformin對糖尿病人而言，在沒有禁忌症的情況下，為第一線用藥，擁有良好的降血糖效果，這次研究發現了Metformin於降血糖以外的好處，對免疫力較差的糖尿病患者來說，得到了意想不到的好處，但病人仍須規律回診及用藥，以控制病情及減少併發症。

患者 糖尿病

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