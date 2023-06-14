「看見台灣」攝影展 8月巡迴

二○一三年，已故導演齊柏林以「看見台灣」紀錄片驚豔全台。十年過後，看見．齊柏林基金會攜手國泰金控，以巡迴展覽方式呈現基金會「數位典藏計畫」中，齊導留下的影片、底片及數位照片，其中更包括六十萬餘張台灣的島嶼地景全紀錄。

這些精選影像將於八月起舉辦的北中南巡迴攝影展中展出，讓全台再次重溫當年「看見台灣」的感動。

國泰金控是此次巡迴攝影展中主要贊助單位，也是金融業唯一贊助品牌。國泰金控資深副總孫至德說，「看見台灣」系列作品，為所有台灣人留下共同的美麗記憶，也鼓勵社會為保護環境、永續行動多盡分心力，這跟國泰金控一直以來努力的目標一致，希望藉由巡迴攝影展，讓全台民眾都能盡情體會、見證台灣的美，進而更珍惜台灣這塊土地。

國泰金控多年來致力於國際永續金融、責任投資與氣候行動，加入多項國際倡議，亦將生物多樣性指標納入投資授信決策流程當中；今年更進一步成為世界氣候基金會全球首家策略夥伴，展現國泰金控對環境與氣候的重視。

看見．齊柏林基金會一直秉持「為台灣土地請命，為台灣環境發聲」精神，藉由影像啟發國人對環境的關注與行動，看見台灣的美麗與傷痕，因此也獲得國泰金支持，預計三地展期共將延續至十二月，有望吸引超過廿五萬人觀展。