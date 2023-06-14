今年首例！台南爆本土登革熱 患者曾遊宜花高

台南出現今年全國首例本土登革熱病例，也是台南繼2019年後4年來再度出現本土病例，患者為仁德區成功里49歲婦人，曾到高雄等地。為防堵疫情爆發，台南、高雄市府針對患者住處、活動地點周邊加強清消，台南設大型篩檢站，昨42人篩檢。台南市長黃偉哲說，危險期到7月5日，無新增病例疫情才算控制。

台南市衛生局指出，患者確診前14天無出國史，6月4日出現發燒、頭暈、腹痛症狀，10日至成大醫院就醫時經登革熱快篩陽性，12日經疾管署檢驗確診第1型登革熱，同住者無疑似症狀。

疾管署副署長羅一鈞表示，防疫常以端午節區分，之前以流感等呼吸道疾病為主，過了端午，就要注意呼吸道以外的疾病，登革熱必須密切關注。此個案的感染源待進一步調查，個案在可傳染期曾至宜蘭、花蓮、高雄旅遊，相關縣市已展開防治措施。

由於近期降雨，容易孳生病媒蚊，社區感染風險增加，衛生局昨進行個案戶內外化學噴藥防治，動員鄰里志工擴大孳生源清除，並對附近50公尺住戶健康監視及診所發燒症狀就醫民眾追蹤等措施，也設篩檢站擴大篩檢附近居民。

市長黃偉哲呼籲出現疑似登革熱症狀、懷疑有感染或曾出國的民眾主動接受篩檢。疾管署南區管制中心主任李翠鳳說，南部連日強降雨，容易孳生病媒蚊，目前第1波清消，1周後會再針對個案活動範圍第2次清消。

高雄市衛生局也接獲疾管署通知，患者於6日、7日可傳染期間曾停留高雄左營區及三民區，衛生局昨對停留的家戶室內外清除孳生源、緊急噴藥滅蚊等，與台南仁德共同生活圈的茄萣、湖內、路竹、阿蓮、田寮及岡山區，也緊急動員巡查孳清，並通報各級醫療院所針對疑似症狀的民眾，加強快篩、落實通報。

高雄市衛生局簡任技正何惠彬說，17日開始針對個案曾在三民、左營區停留吃飯、住宿的場所及附近社區民眾，進行疫調及抽血採檢。

國內今年以來有45例境外移入病例。羅一鈞表示，這數字高於去年及前年同期，原因在於疫情解封後掀起出國熱潮，境外移入登革熱個案變多，也提高本土感染機率，台南、高雄、屏東等三縣市均有病媒蚊（埃及斑蚊），民眾務必小心防範。