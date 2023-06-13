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電動車4個月增1.2萬輛 停車場不符充電車位比例恐停業

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
「電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法」草案，規範轄區內公有公共停車場2%車位、單一民營停車場1%車位應設置電動車位。圖／本報資料照
「電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法」草案，規範轄區內公有公共停車場2%車位、單一民營停車場1%車位應設置電動車位。圖／本報資料照

近年電動汽車數量增加快速，截至今年4月共4萬671輛電動車領牌，較去年12月增加1萬2千輛。交通部表示，已研議「電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法」草案，規範轄區內公有公共停車場2%、單一民營停車場1%車位數應設置電動車位，今年上路後給予業者2年緩衝期，未依規定設置足夠比例，將停止部分或全部營業。

交通部預估2025年將達10萬輛電動車，公告訂定「電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法」，今年完成訂定後，給予業者2年緩衝期，既有停車場搭配2年1次換發停車場登記證檢驗，新建前瞻停車場則是領證時就須符合數量，若未依規定設置足夠比例電動車位，將停止部分或全部營業。

交通部路政司表示，設置管理辦法草案將要求公有路外公共停車場充電專用停車位數量，應達轄區內公共停車位總數2%，並參考歐盟建議車樁比10比1，需達當地電動小客車登記數量10%；至於民營路外公共停車場電動車充電專用停車位則應占停車位總數1%以上，採四捨五入計算，等同每50個車位須設置1格電動車位。

路政司指出，收費標準與收費方式為市場機制，未明定上限，須送地方主管機關備查。以台北市為例，若公共停車場每小時40元，電動車充電過程每小時加收10元，若充飽電未駛離則加收20元，等同最高60元。

全國公有路外公共停車場小型車停車位約有40萬個，私有路外公共停車場小型車停車位約有54萬個。路政司指出，截至2023年第一季，全國公共充電設施已設置慢充樁6028槍、快充樁1724槍，達明年10月電動小客車設置公共充電樁目標數量。

路政司也說，前瞻基礎建設計畫特別預算編列9.7億元，預計於2023至2024年間補助地方政府及交通部所屬機關建置公共充電樁慢充4000槍、快充400槍，優先設置於公共停車場及交通運輸節點，並依各縣市所屬財力級次辦理，慢充每槍最高補助8萬元，快充每槍最高補助200萬元，截至今年6月已有新竹市及連江縣政府提出申請。

停車場 電動汽車 交通部

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