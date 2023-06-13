梅雨滯留鋒明襲台！周四起「主菜」登場 降雨趨勢一圖看懂

今年梅雨季的首波滯留鋒今天報到，明天滯留鋒在台灣南部至巴士海峽一帶徘徊，「前菜」登場，南部、東南部易有短暫陣雨或雷雨；周四至周六，滯留鋒移至台灣上空，迎來「主菜」，各地有局部大雨或豪雨發生機率，中南部尤為明顯，可能有陣雨或雷雨。下周日至下周二，鋒面遠離，但受西南風影響，各地仍可能有局部大雨。

中央氣象局預報員林定宜表示，谷超颱風已變溫帶氣旋遠去，對台灣沒影響。

他說，明天滯留鋒在台灣南部至巴士海峽一帶徘徊，接近鋒面的南部、東南部，天氣較不穩，易有短暫陣雨或雷雨，中部有局部短暫陣雨，前述地區都有短延時強降雨或局部大雨發生機率；其他地區如北部、東半部，午後受熱力作用影響，也有局部短暫雷陣雨，也可能有局部大雨發生機率。

林定宜提醒，明天恆春半島、蘭嶼因靠近鋒面，有強陣風出現，海域也有稍大風浪，從事海面活動要稍加留意。

周四至周六，滯留鋒又從巴士海峽北移至台灣上空，各地易有短延時強降雨，且有局部大雨或豪雨發生機率，尤其中南部雨勢持續且明顯，可能有陣雨或雷雨，其他地區則為局部短暫陣雨或雷雨。

下周日至下周二，鋒面漸遠，但隨之而來受西南風持續影響，中南部有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，各地仍有局部大雨發生機率，但區域、時間、範圍都會縮短。