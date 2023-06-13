快訊

獨／陳綺貞撕破臉哭了！前員工狂列5點揭真實面貌

遭名嘴朱凱翔性騷 女議員「不接受道歉」2小時後掛急診

環保署科技執法狂掃違規水空汙業者 5年裁罰金額逾20億

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
垂直起降固定翼無人機搭載4600萬畫素的Sony鏡頭、飛行半徑3公里、續航力達50分鐘，可進行大範圍搜索。記者胡瑞玲／攝影
垂直起降固定翼無人機搭載4600萬畫素的Sony鏡頭、飛行半徑3公里、續航力達50分鐘，可進行大範圍搜索。記者胡瑞玲／攝影

環保署環境督察總隊近年積極推動全方位智慧治理，透過AI大數據雲端運算及3D科技執法，來稽查、管制區內水空汙熱區，中區督察大隊更協同檢察官共同查緝環保犯罪案件，自2018年至今年4月已起訴34家法人、446位自然人，總處罰金額逾20億8531萬元，呼籲業者切勿以身試法，挑戰公權力。

中區督察大隊長葉迺群表示，為因應不法業者多元化、集團化的汙染環境行為及環保犯罪手法，除精進環保、司法調查機關聯合稽查技巧外，也採用「智能勾稽、科技執法」方式突破不法業者汙染環境的違規精進手法，有效發掘及蒐證不法行為。

曾經承辦卜蜂食品加工汙泥案的彰化地檢署主任檢察官王銘仁表示，與環保署督察總隊有長期合作，會有這樣的聯盟機制，是因早期沒有合作晴望下，會出現環保稽查人員發現違規廠商卻無法即刻搜索，但合作後就能即刻搜查，將不肖業者一網打盡。

台中地檢署檢察官周佩瑩說，環保案件很難找證據，因為都在工廠手上，如水汙設備暗管埋設及偷排、空汙廢棄管線等，須需靠科技工具輔助於高空中大範圍搜集證據；中區督察大隊表示，大範圍搜索可利用「垂直起降固定翼無人機」，其搭載一顆4600萬畫素的Sony鏡頭、飛行半徑3公里、續航力達50分鐘，為一大利器。

葉迺群說，透過大數據及勾稽演算分析高風險事業，找出異常資訊，鎖定熱區後，輔以科技工具如水質感測器、梨子交換樹脂搭配手持式X射線螢光光譜儀（XRF）、遠端水質監控設施、樹脂縮時膠囊、紅外線熱顯像儀、氣體顯像儀、空拍機偵查廢棄物棄置場址蒐證及計算棄置數量等查核執法。

葉迺群指出，中區督察大隊自2018年至今年4月止，運用科技工具查獲不法行為所減輕的環境品質負荷，揮發性有機物（VOCs）每年減少相當於33萬2930輛二行程機車排放量、有毒廢水每年減少排入河川約16.8標準游泳池（約2000立方公尺）的容量、廢棄物棄置量每年減少約4萬8037輛35公噸曳引車運載量。

另中部有許多交通便捷蛋地處偏遠地點，成不法業者將北廢南運非法棄置的熱點，因此督察大隊也透過車輛行車軌跡、影像等大數據環域分析資料，掌握意圖不軌車輛，一旦發現不法隨即執法蒐證，即時遏止棄置廢棄物惡行，違法者除面臨刑責及高額罰鍰外，也須追繳其不法利得、沒收犯罪所得，呼籲業者切勿挑戰公權力。

垂直起降固定翼無人機搭載4600萬畫素的Sony鏡頭、飛行半徑3公里、續航力達50分鐘，可進行大範圍搜索。記者胡瑞玲／攝影
垂直起降固定翼無人機搭載4600萬畫素的Sony鏡頭、飛行半徑3公里、續航力達50分鐘，可進行大範圍搜索。記者胡瑞玲／攝影

廢棄物 水質 環保署 科技執法

延伸閱讀

環保署科技執法 加強監督汙染排放

民怨「被迫違規」遭科技執法開罰 北市府允諾改善路型、標線

抓不禮讓行人洗刷惡名 基隆首次建置AI科技執法

易肇事路口科技執法 竹縣死傷車禍降48.3%成全國之首

相關新聞

台人十大死因新冠排前3 超額死亡=防疫失敗？羅一鈞這麼說

衛福部昨公布2022年十大死因，嚴重特殊傳染性肺炎（新冠肺炎）排在第三名、達1萬4667人。疾管署發言人羅一鈞13日針對...

邊境攔截印度香料17種農藥超標 知名電商酷澎進口廚具也上榜

食藥署今公布最新一周邊境食品違規名單，中國大陸出口的食器再度攔截2批，其一進口商為知名電商平台「酷澎股份有限公司」。食藥...

端午連假勞工出勤怎給薪？勞動部算給你看

「端午節」（2023年6月22日）為國定假日，依勞動基準法第37條規定，雇主應給予勞工休假，當日工資照給。雇主如徵得勞工...

恐下到晚上！滯留鋒面影響 12縣市大雨特報

氣象局下午14:20分針對南投等12縣市發布大雨特報，恐下到晚上。

新冠肺炎死亡人數上升 黃立民點出兩大問題需要解決

衛福部昨公布國人去年十大死因，新冠肺炎排名第三位，而面對第四波疫情，今日疾管署公布上周新冠肺炎併發中重症確診患者，平均日...

她當照服員3天被病人模樣嚇跑 媽祖聖示回頭…結局超好

外籍配偶阮氏莊15年前到醫院擔任照顧服務員，做3天就被年長病人喘不過氣的模樣嚇到辭職，事後擲筊請示媽祖轉哪一行較好，沒想...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦