環保署科技執法狂掃違規水空汙業者 5年裁罰金額逾20億

環保署環境督察總隊近年積極推動全方位智慧治理，透過AI大數據雲端運算及3D科技執法，來稽查、管制區內水空汙熱區，中區督察大隊更協同檢察官共同查緝環保犯罪案件，自2018年至今年4月已起訴34家法人、446位自然人，總處罰金額逾20億8531萬元，呼籲業者切勿以身試法，挑戰公權力。

中區督察大隊長葉迺群表示，為因應不法業者多元化、集團化的汙染環境行為及環保犯罪手法，除精進環保、司法調查機關聯合稽查技巧外，也採用「智能勾稽、科技執法」方式突破不法業者汙染環境的違規精進手法，有效發掘及蒐證不法行為。

曾經承辦卜蜂食品加工汙泥案的彰化地檢署主任檢察官王銘仁表示，與環保署督察總隊有長期合作，會有這樣的聯盟機制，是因早期沒有合作晴望下，會出現環保稽查人員發現違規廠商卻無法即刻搜索，但合作後就能即刻搜查，將不肖業者一網打盡。

台中地檢署檢察官周佩瑩說，環保案件很難找證據，因為都在工廠手上，如水汙設備暗管埋設及偷排、空汙廢棄管線等，須需靠科技工具輔助於高空中大範圍搜集證據；中區督察大隊表示，大範圍搜索可利用「垂直起降固定翼無人機」，其搭載一顆4600萬畫素的Sony鏡頭、飛行半徑3公里、續航力達50分鐘，為一大利器。

葉迺群說，透過大數據及勾稽演算分析高風險事業，找出異常資訊，鎖定熱區後，輔以科技工具如水質感測器、梨子交換樹脂搭配手持式X射線螢光光譜儀（XRF）、遠端水質監控設施、樹脂縮時膠囊、紅外線熱顯像儀、氣體顯像儀、空拍機偵查廢棄物棄置場址蒐證及計算棄置數量等查核執法。

葉迺群指出，中區督察大隊自2018年至今年4月止，運用科技工具查獲不法行為所減輕的環境品質負荷，揮發性有機物（VOCs）每年減少相當於33萬2930輛二行程機車排放量、有毒廢水每年減少排入河川約16.8標準游泳池（約2000立方公尺）的容量、廢棄物棄置量每年減少約4萬8037輛35公噸曳引車運載量。