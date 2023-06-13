工程師肚臍旁凸起如硬塊 一查竟是「腹主動脈瘤」嚴重恐猝死

年逾50歲工程師曾接受心導管治療，近年來肚臍旁出現凸起，用力觸摸時有如硬塊，中山醫學大學附設醫院今天表示，患者檢查是罹患腹主動脈瘤，若繼續擴大有可能發生猝死。

中山醫學大學附設醫院今天召開記者會，心臟血管外科主治醫師劉庭銘說明，這名年逾50歲的工程師，半年前，驚覺走路時容易腿酸，躺下時能感覺肚臍旁一跳一跳的凸起，甚至用力觸摸時能感受到硬塊，檢查過後發現是「腹主動脈瘤」。

對於主動脈瘤治療的主流方式，劉庭銘指出，目前大多是以主動脈支架做治療，但因腹主動脈支架要由腳的血管上去，所以連同周邊動脈阻塞，會同時治療，因此，會使用相當大量的顯影劑，但對於腎功能不佳的患者，腎臟可能會不保。

除了顯影劑下的主動脈支架手術外，劉庭銘說，另外就只能選擇傳統開腹的大手術，患者因為腎功能不佳，無法接受微創支架手術，對於傳統開腹的大手術，心裡也十分猶豫，遲遲沒有治療。

劉庭銘表示，主動脈是人體動脈血流最大的血管，一旦發生病變、產生變形時，會因此而擴大。主動脈瘤並不是腫瘤，但危險程度不下於腫瘤，初期往往是沒有症狀的，擴大的地方會產生血流的渦流，因而導致血球破壞、造成血栓，腹部的主動脈瘤擴大到超過5公分時，也容易破裂，嚴重可能猝死，所以主動脈瘤常常被稱為「無聲的不定時炸彈」。

劉庭銘指出，患者因為腎功能不佳，治療時使用不會傷腎的二氧化碳代替傳統顯影劑，利用二氧化碳氣體達到顯影的效果，不僅在沒有使用傳統顯影劑的情況下，成功完成微創腹主動脈支架手術，甚至完全沒有損害到患者的腎臟功能。