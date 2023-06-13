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盧秀燕喝可樂挨批 營養師給建議「非零卡就沒關係」：甜度多200倍
台中市長盧秀燕一周前在IG發布喝可樂影片引熱議，民進黨市議員聯合質詢，指盧此舉恐引起示範作用。盧秀燕表示，有時放鬆一下，最好能戒斷。營養師張碧涵建議，喝可樂的確會讓人產生快樂、振奮的感覺，但過量不利健康，建議偶爾為之，一周喝超過一瓶350c.c就太多了。
亞洲大學附屬醫院營養師張碧涵說明，一瓶350c.c的可樂熱量，約有10顆方糖熱量，由於糖會刺激身體分泌更多的胰島素，糖在體內轉換儲存為脂肪，長期飲用，恐罹患脂肪肝及三高等慢性病。
她指出，有民眾誤以為喝「無糖」可樂就沒關係？事實上標榜零卡的無糖可樂使用是人工代糖（非營養性甜味劑），比含糖可樂甜度高達200倍，喝習慣者會排斥攝取甜度較低的蔬菜及水果等食物，造成肥胖，且代糖會影響腸道菌叢，恐出現腸胃不適症狀。
張碧涵說明，喝可樂等含糖飲料，因為糖會刺激大腦分泌多巴胺、血清素上升，讓人產生快樂、幸福感，和吃甜食的道理是一樣的，它還含有咖啡因，阻斷腦中的腺苷酸受體，疲累感消失，轉換成振奮的感覺。但因含糖量高，對身體不利，建議偶爾為之，淺嘗即可，一周喝超過一瓶350c.c就太多了。
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