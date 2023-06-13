影／防止非洲豬瘟侵台 違法攜豬肉製品入境罰20萬起跳
國境解封後旅客人數大增，因應端午及暑假出國旅客增加，防止非洲豬瘟疫情入侵國內，非洲豬瘟中央災害應變中心指揮官陳吉仲今天至桃園機場，視察邊境單位綠線加強執法與宣導情形。陳吉仲指出，如果旅客沒有誠實申報，在出關時被查獲自非洲豬瘟疫區攜帶豬肉製品入關，每一件將開罰20萬。
為防堵非洲豬瘟疫情入侵台灣，非洲豬瘟中央災害應變中心於各國際機場港站加強執法，於海關綠線檢查台前安排檢疫犬加強查緝，若旅客自非洲豬瘟疫區攜帶豬肉製品入境未主動放棄、申報，逕自從海關綠線檢查台入境遭查獲，將每案開罰20萬元，第2次就開罰100萬元，遭罰20萬元未能立即繳清罰款之外來人士將被拒絕入境，各邊境單位將主動攔查落實裁罰有效達到嚇阻效果。
非洲豬瘟中央災害應變中心指揮官陳吉仲表示，新措施從4月10號實施到5月30日，在桃園國際機場海關綠線檢查台查獲的違規件數就有136件，其中遭開罰20萬的件數中，本國籍就有12件，比例相當高。
陳吉仲指出，同樣在4月10號到5月30號這一段時間，透過檢疫犬及入境旅客手提行李檢查，成功擋下萬件違禁品。檢疫犬在托運行李裡面找到違規的件數有893件，在手提行李找到的違規件數更是高達1萬0079件。
陳吉仲表示，2018年8月中國大陸爆發非洲豬瘟後，包括澳門、香港，亞洲總共有17個國家、19個區域成為疫區，感謝我國邊境CIQS各單位過去5年的努力，成功將非洲豬瘟擋在境外。過去3年受新冠肺炎疫情影響旅客數大減，但疫情解封後旅客數激增，加上端午佳節即將到來，肉類製品可能由入境旅客或快遞郵包進入國內，造成防疫破口。
陳吉仲強調，希望國人、消費者還有新住民跟移工從非洲豬瘟疫區入境台灣時，不要攜帶任何的豬肉製品，如果攜帶豬肉製品被查到的話，第一次罰20萬、第二次罰100萬；今年光上半年到現在有290人被裁罰了20萬元，所以再次呼籲，那為了防守非洲豬瘟也為了減少荷包的損失，請各位入境時勿攜帶豬肉製品。
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