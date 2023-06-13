遊蕩犬侵害野生動物嚴重 學界與野保團體網路連署發聲

農委會將在今年針對全台9個熱區，啟動遊蕩犬隻移置試辦計畫，降低遊蕩犬隻對野生動物干擾以及人犬衝突；但動保團體有意見，日前在凱道抗議，也遲遲未與野生動物保育團體溝通，野保團體在網路串連發聲，短短一天數十學者、團體響應，個人連署超過3000人，呼籲台灣原生種野生動物不應該受到遊蕩犬的侵擾，希望政府回歸源頭管理，否則恐怕花了人力、經費，卻無法解決問題。

農委會6月6日與動保團體進行會議後，做成要求林務局兩周內依實務及行政量能，再精準規劃執行區域；農委會林務局表示，目前仍在討論中，尚未有具體結論。

野保團體昨發出「台灣原生種野生動物受遊蕩犬侵擾改善試辦專案計畫」四點訴求與聲明，要求試辦計畫的區域劃定、成效評估、犬隻移置，皆須有生態保育與動物福祉專家共同擬定；其次，要求試辦計畫應有長期規劃，農委會應重新檢討現下遊蕩犬隻管理政策；三，認同強化飼主責任，但在有限經費下，應著重於避免試辦區內野生動物受到侵擾；希望藉由此次計畫公私合作，讓政府與專業保育團體成功改善遊蕩犬侵害問題、守護人民及野生動物。

挺挺網絡社會企業創辦人劉偉蘋表示，大量犬貓遊蕩嚴重侵擾野生動物是事實，各種問題叢生，不僅國家承受多，也有很多人犬衝突、國賠案，會發起連署，某個程度是在求救，希望移置計畫回到專業，若野生動物保育團體繼續安靜、沉默下去，對不起被咬傷咬死的石虎，還有穿山甲、白鼻心等動物。

清華大學通識教育中心助理教授顏士清表示，這幾年野生動物受到遊蕩犬的危害情形明顯增加，不僅野生動物，人被攻擊的案件、魚塭被干擾，雞舍的雞被咬死頻繁，衝突太過嚴重，終於農委會編了經費規劃了9個區域，試辦遊蕩犬移置，但至今尚未聽取野保團體的建議，也未討論細節，憂心最後執行走向，最後仍沒有改變野生動物的困境。

顏士清表示，陽明山是被台北市大都會包起來的山區環境，是北部低海拔的保護區，像是麝香貓這樣的物種，陽明山很多，但常遇到麝香貓、又歡、拔鼻心被遊蕩犬咬死，陽明山只要遊蕩犬出現頻度太高的區域，哺乳動物、野生動物就會下降，比如靠近山腳下的硫磺谷、鳳凰谷等區域，整個林子都是狗，野生動物區域性的完全消失；他去年、前年也到壽山進行研究，當地山羌已無多，這四五年間，山羌少了九成，僅剩下50、60隻，跟遊蕩犬數量變多有直接關係，這趨勢繼續下去，山羌也會滅絕。