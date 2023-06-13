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粽店老闆罹癌科技業者買粽支持 季芹、王仁甫轉送癌友

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
財團法人癌症希望基金會今天邀請藝人季芹、王仁甫夫婦當志工，到基隆長庚醫院情人湖院區分送粽子給癌友賀節。記者邱瑞杰／攝影
財團法人癌症希望基金會今天邀請藝人季芹、王仁甫夫婦當志工，到基隆長庚醫院情人湖院區分送粽子給癌友賀節。記者邱瑞杰／攝影

端午節快到了，1名企業主向癌友開設的肉粽店購買粽子，捐贈財團法人癌症希望基金會轉送癌友。基金會今天邀請藝人季芹、王仁甫夫婦當志工，帶著400顆粽子到基隆長庚醫院情人湖院區，分送癌友賀節，並希望能帶給他們一點溫暖和力量。

癌症希望基金會表示，端午連續假期許多民眾計畫開心出遊，但對住院病人而言，可能更感落寞。立端科技捐贈800顆粽子給基金會，希望能在端午節前致贈癌友們，撫慰心情。

基金會董事長王正旭和執行長蘇連瓔等人，今天與季芹、王仁甫一到長庚醫院情人湖院區關懷癌症病患。這對夫婦志工臉書粉絲專頁名稱為「王仁甫和季芹之永遠的芹仁」，出現「芹仁」到「情人」湖院區慰問病友的巧合。

季芹說，她跟王仁甫擔任癌症希望基金會志工超過10年，每一年都會找一個時間到醫院服務，關心一下癌症病友，希望在端午佳節帶給他們一點溫暖和力量。

王仁甫表示，今天到醫院送肉粽，除了讓大家感受到基金會的關心，特別的是捐贈這批善心粽子的緣由。就他所知，立端科技固定向這家粽子店買肉粽，今年得知粽店老闆也罹癌，特別加買800顆，交由癌症希望基金會轉贈癌友。

基隆長庚醫院院長賴旗俊說，癌症治療非短期療程，像化療、手術都非一次、兩次就可完成。各種慢性病友及癌症病友疫情期間特別艱辛，長庚團隊除了讓他們安心在地就醫，節日前也會辦理關懷活動，希望癌友身心靈能獲得調適，接受治療。

蘇連瓔說，癌症患者身心治療都重要，病人如果吃得下，適時適量的吃一些節慶食物，有助於促進食慾增強體力。身為癌友家屬的季芹更加能感同身受，感謝季芹和王仁甫長期關懷癌友，今天擔任志工到醫院贈送粽子給癌友。

財團法人癌症希望基金會今天邀請藝人季芹、王仁甫夫婦當志工，到基隆長庚醫院情人湖院區分送粽子給癌友賀節。記者邱瑞杰／攝影
財團法人癌症希望基金會今天邀請藝人季芹、王仁甫夫婦當志工，到基隆長庚醫院情人湖院區分送粽子給癌友賀節。記者邱瑞杰／攝影
財團法人癌症希望基金會今天邀請藝人季芹、王仁甫夫婦當志工，到基隆長庚醫院情人湖院區分送粽子給癌友賀節。記者邱瑞杰／攝影
財團法人癌症希望基金會今天邀請藝人季芹、王仁甫夫婦當志工，到基隆長庚醫院情人湖院區分送粽子給癌友賀節。記者邱瑞杰／攝影
癌症希望基金會董事長王正旭（右三）今和藝人季芹（右二）、王仁甫（右一）夫婦，到基隆長庚醫院情人湖院區分送癌友賀節。記者邱瑞杰／攝影
癌症希望基金會董事長王正旭（右三）今和藝人季芹（右二）、王仁甫（右一）夫婦，到基隆長庚醫院情人湖院區分送癌友賀節。記者邱瑞杰／攝影

癌症治療 粽子 端午節

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