中醫師提醒顳顎關節障礙 好發期介於20至45歲女性

50餘歲洪女長期為張口左側臉頰疼痛且無法張大口咬食所苦，醫師診治確定是顳顎關節障礙(TMD)引起不適，運用傷科手法矯正異常的顳顎關節後，再配合雷射針灸局部關節周邊肌肉後大幅改善，不過因易復發，建議民眾避免過度張口。

衛福部新營醫院中醫師陳建閔說，「顳顎關節障礙」，就是中醫常用「落下頦」、「口噤」、「傷筋」等名詞，除有上述症狀，睡眠時還會磨牙。

他說，顳顎關節症候群主要症狀，包括下巴關節彈響聲，關節活動受限、疼痛，咀嚼困難，疼痛劇烈發作時，更可能讓人無法正常生活工作，其實這就是顳顎關節滑囊因反覆摩擦導致發炎疼痛。

陳建閔指出，顳顎關節疼痛不像一般的四肢關節疼痛可以輕易察覺，除典型張嘴疼痛外，還可能造成偏頭痛、臉頰悶脹、耳鳴、甚至聽力下降，這會明顯影響工作及睡眠品質，且好發年齡介在20至45歲，以女性居多。

他指出，過去顳顎關節疼痛常被認為是牙齒咬合不正的問題，傳統會用咬合板去治療，但漸漸發現許多慢性顳顎關節的疼痛，並非來自於咬合不症，而是源自於心理壓力。

顳顎關節障礙常見誘發病因包括：

1. 咬合不良

2. 個人性格容易緊張、焦慮、求好心切

3. 不良習性，如：夜間磨牙、喜好牙齒緊咬、喜歡咀嚼較硬的食物

4. 壓力大

5. 長期頭頸部姿勢不良

6. 生活習慣不佳，如：作息不正常、睡眠品質不佳等

7. 下顎關節曾受外力撞擊。