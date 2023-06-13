猴痘新增16例本土 首例兒童個案用口服藥後已出院

疾管署發言人羅一鈞今天表示，上周猴痘新增16例本土病例，皆為男性；目前我國累計162例猴痘病例，其中有12例是境外。另外，上周我國出現首例兒童猴痘個案，也是首起家戶感染，確診男童已經在12日出院。

上周新增的16例分別分布在新北4例、台北3例，桃園、雲林、台中各2例，以及新竹縣、新竹市各1例、高雄1例。我國自去年6月23日將Mpox列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診162例病例（150例本土及12例境外移入)，其中有110位已經康復。

羅一鈞表示，4歲確診男童接受猴痘口服抗病毒藥物，症狀改善快速，已經在12日出院、自主健康管理。身上的病灶已經有結痂現象，但是要完全脫落還需要一段時間，因此還要在家觀察幾天，衛生局會定期關心，有需要會到醫院評估。該男童的同住家人跟幼兒園學童中有人出現發燒症狀，但是採檢後都是陰性排除、沒有新增個案。

另外，羅一鈞表示，猴痘疫情要控制，疫苗完整接種才是關鍵，目前完成一劑猴痘的高風險接種族群約有4.7萬人，其中只有大概四分之一者有打滿兩劑疫苗，因此仍有3.7萬多人尚未施打第二劑，因此呼籲盡快完成疫苗接種。

疾管署提醒，猴痘可以透過密切接觸確定個案的皮疹、瘡痂、體液造成人與人之間的傳染，例如：與猴痘患者進行擁抱、按摩和親吻，以及長時間的面對面接觸等，經由接觸感染者呼吸道分泌物、損傷的皮膚或黏膜或被污染物品而感染。

感染猴痘的症狀包括可能會在身體的任何部位出現皮疹，例如生殖器、肛門、手、腳、胸部、面部或嘴巴等處。在病灶癒合之前，皮疹會經歷幾個階段，包括結痂。皮疹最初看起來像丘疹或水泡，可能會疼痛或發癢。其他可能相關症狀包含：發燒、畏寒、淋巴結腫大、肌肉痠痛、頭痛等。曾與猴痘個案接觸，仍可正常生活上班上學，若出現皮疹或其他可能的猴痘相關症狀時，請主動聯繫衛生單位，協助安排就醫及診斷，就醫時請佩戴醫用口罩，並主動告知相關接觸史。