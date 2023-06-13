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甩行人地獄惡名 運研所獻策召各地政府辦教育訓練

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
據統計，去年道路交通事故約37.6萬件，發生在路口比例約占56.6%。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片
據統計，去年道路交通事故約37.6萬件，發生在路口比例約占56.6%。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片

台灣「行人地獄」惡名遠播，引發外媒關注。交通部運輸研究所指出，去年道路交通事故約37.6萬件，發生在路口比例約占56.6%，為增進路口安全，將持續召集各縣市政府，推廣事故碰撞型態導向設計範例，以肇事診斷學六大步驟，改善減低事故，其中藉由繪製碰撞構圖，發現路口主要碰撞型態與對應空間位置，加上現場會勘，掌握事故問題所在。

運研所表示，增進路口安全，2021年至2022年已與6直轄市交通局（交工處），與嘉義市、彰化縣、南投縣、苗栗縣、新竹市、基隆市等縣市政府交通處（工務處）合辦「事故碰撞型態導向之路口設計範例」教育訓練座談會。

運研所表示，今年再與雲林縣、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、澎湖縣、金門縣等縣市道路主管機關合作，6月9日至6月30日辦理 6 場次教育訓練，邀請國內各中央與地方政府相關道路主管機關、專業顧問機構與從業人員參加，每場次約 50 人，期待透過交通工程設計範例，引導有效的路口改善工程。

運研所指出，教育訓練內容主要講授運研所「事故型態導向之路口交通工程設計範例參考手冊」的重要成果，包括「肇事診斷學」的6步驟：「事故特性分析」、「繪製碰撞構圖」、「預擬改善方案」、「現場會勘」、「確立改善方案」與「實施、評估與回饋」等，肇事診斷學是確保改善方案與減低事故具明確關聯方法。

運研所表示，其中最核心步驟為碰撞構圖繪製，用以發現路口主要的碰撞型態與對應空間位置，掌握事故發生問題，才能量身打造有效的改善方案；預擬改善方案方面，「事故型態導向之路口交通工程設計範例參考手冊」提供國內主要路口事故型態（包含右轉側撞、左轉側撞、左轉穿越側撞、同向擦撞、交叉撞與追撞等）的對應改善設計範例，做為設計者的參考應用。

訓練課程中，除講述肇事診斷學、碰撞構圖分析、設計範例的內容、應用方式，更與各場次縣市政府合作，提供當地轄區內的1處現場路口，蒐集過去1年事故資料，作為實務演練案例，讓參訓學員以當地熟悉路口操作演練，做中學加深學習印象。

另一方面，藉教育訓練，同步蒐集學員反饋資訊，作為後續精進參考，運研所於後續將繼續與其他非直轄市政府交通管理單位，合辦教育訓練持續推廣設計範例實務應用。

主管

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