北市動物園添新血 弓角羚羊成功產下一子

台北市立動物園5歲的雌性弓角羚羊「依衫」，2日產下一隻雄性弓角羚羊寶寶，動物園表示，由於寶寶身高體重明顯低於過去出生弓角羚羊寶寶，無法主動吸吮媽媽的母乳，園方立即安排人工哺育，經過照顧寶寶在8日已經可以吸吮到媽媽的母乳。

動物園表示，今年5歲大的弓角羚羊「依衫」，去年底與11歲的「美財」配對成功，經過近250天的孕期後，2日下午收到遊客通知「依衫」在戶外活動場破水了，但「依衫」自出現產灶約20分鐘，寶寶仍未脫離產道，於是趕緊將「依衫」引導回室內欄舍由獸醫師為她注射催產素，順利生產。

動物園說明，寶寶出生後由獸醫師進行臍帶結紮和護理，再交還給媽媽「依衫」，牠也靠過去舔舐寶寶的身體，由於寶寶體重只有3774公克、身高不到40公分，相比過去出生弓角羚羊寶寶身形明顯嬌小許多，以牠的高度還搆不到媽媽的乳頭，照養團隊立即啟動人工哺育，經照顧寶寶8日已可以吸吮到媽媽的母乳。