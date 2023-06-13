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北市動物園添新血 弓角羚羊成功產下一子
台北市立動物園5歲的雌性弓角羚羊「依衫」，2日產下一隻雄性弓角羚羊寶寶，動物園表示，由於寶寶身高體重明顯低於過去出生弓角羚羊寶寶，無法主動吸吮媽媽的母乳，園方立即安排人工哺育，經過照顧寶寶在8日已經可以吸吮到媽媽的母乳。
動物園表示，今年5歲大的弓角羚羊「依衫」，去年底與11歲的「美財」配對成功，經過近250天的孕期後，2日下午收到遊客通知「依衫」在戶外活動場破水了，但「依衫」自出現產灶約20分鐘，寶寶仍未脫離產道，於是趕緊將「依衫」引導回室內欄舍由獸醫師為她注射催產素，順利生產。
動物園說明，寶寶出生後由獸醫師進行臍帶結紮和護理，再交還給媽媽「依衫」，牠也靠過去舔舐寶寶的身體，由於寶寶體重只有3774公克、身高不到40公分，相比過去出生弓角羚羊寶寶身形明顯嬌小許多，以牠的高度還搆不到媽媽的乳頭，照養團隊立即啟動人工哺育，經照顧寶寶8日已可以吸吮到媽媽的母乳。
動物園解釋，「依衫」小時候是透過人工哺育長大的個體，加上又是第一次生產，照顧員不敢大意，持續觀察新手媽媽的母性和帶仔的狀況，而「依衫」護仔的行為一天比一天強烈，動物園推判，過不久就可以將寶寶還給媽媽親手照顧。
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