皮疹癢難耐許多是藥物「相害」 奇美醫提醒留意過敏藥物

健保資料最新統計國人因過敏疾病就診約355萬人，當中611人因過敏疾病死亡。奇美醫院皮膚科今天舉辦藥物過敏說明會，主治醫師王羽安舉最近案例說明相關藥物可能副作用、症狀，提醒特定體質民眾留意嚴重後遺症。

王羽安表示，人體對藥物反應大致分免疫性及非免疫性。藥物副作用如腸胃不適、嗜睡、頭暈等屬於非免疫性，這些症狀部分是可預期的，通常和藥品本身的特性及代謝有關，多數人都可能會產生，調整劑量或停藥後大多能立刻緩解。

而藥物過敏或藥物不良反應屬於免疫性，主要和體質相關，免疫系統辨識藥物並產生異常活化反應，會造成皮疹、發燒、甚至其他臟器損傷，不是每個人都會有，且和劑量較無關聯，無法預期。

全民健保申報資料分析，2019年國人因過敏性疾病就醫約355萬人，就診率為每10萬人15038人。因過敏性疾病死亡人數計611人，65歲以上的長者居多，計512人占83.8%。

奇美醫院藥劑部統計2022年共1047筆藥物不良反應，免疫性不可預期佔約8成。輕度(無需治療且不用停藥)有931人，中度(需治療或導致住院延長時間)有99人，重度(需加護病房治療或危及生命)有17人。而最常產生過敏的藥物為抗生素。

王羽安指出，皮膚是藥物不良反應最常表現的器官且千變萬化，可以長得像蕁麻疹、血管炎，也可以形成許多水泡或膿皰，統稱為藥物疹。輕則局部腫脹或癢疹，嚴重則全身破皮黏膜潰爛。越早發現則產生嚴重後遺症的機率越低。

2022年文獻統計，近18年來在台灣最常產生嚴重藥物不良反應的藥物包含非類固醇消炎止痛藥、部分抗癲癇藥、磺胺類藥物、人類免疫缺乏病毒(HIV)抗病毒藥物、抗尿酸用藥allopurinol等。

中藥及保健食品也會造成藥物不良反應。立即性過敏在服藥後幾個小時內就會出現，如蕁麻疹或過敏性休克；延遲性的藥物疹則在服藥後3至14天後才產生，臨床表現更為多樣化。

王羽安說，藥物疹常由軀幹往四肢擴散，快速的兩三天內就擴散全身，水泡或膿皰合併黏膜部位如眼口、生殖器腫脹破皮、發燒倦怠等系統性症狀。史蒂芬強森症候群是最嚴重藥物疹，皮膚如燒燙傷大面積水泡及壞死脫皮，黏膜嚴重潰爛，常合併敗血性休克及肝腎功能衰竭甚至死亡。