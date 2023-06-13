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MeToo風暴引發創傷後症候群 醫曝3症狀：嚴重者須就醫

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
Me Too風暴持續發展，相關內容頻繁出現在媒體上，可能引發曾經受害民眾創傷症候群。示意圖，非新聞當事人。記者陳正興／攝影
Me Too風暴持續發展，相關內容頻繁出現在媒體上，可能引發曾經受害民眾創傷症候群。示意圖，非新聞當事人。記者陳正興／攝影

Me Too風暴持續發展，愈來愈多性騷擾受害者勇於對外發聲，在臉書寫下受害經過，但有些性騷擾受害者卻因看到文中受害細節，引發創傷後症候群（PTSD）。新光醫院精神科主治醫師張尚文指出，創傷後症候群有三大典型症狀，包括不「斷回想受害情景」、「容易做惡夢」、「逃避閃躲創傷情境」。

創傷後症候群有時也被稱為「藍波症候群」。張尚文說，這是因為電影「第一滴血」中，主角藍波被警察抓捕時，因為情境類似而想起自己在越戰時被刑求的情景，因而觸發創傷後症候群。

他指出，若以名嘴朱學恒案為例，當時議員鍾沛君之所以要求朱學恒在切結書中寫下，承諾不再靠近自己或出現在同一場合，就是為了避免看到當事人引起創傷經驗，「結果後來上節目又看到他，當然就會引發創傷情境。」

張尚文提醒，若性騷擾受害民眾因看到近期文章，而出現不斷做惡夢、失眠、憂鬱或焦慮，不斷回憶受害情況，甚至驚恐害怕到全身發抖的情形，可能就需要就醫處置。他指出，除了透過藥物治療協助患者改善失眠焦慮情形，因患者多須向人傾吐，臨床上也會安排心理諮商，協助釋放內在恐懼。

他進一步說明，由於近期新聞媒體、社群媒體上性騷擾相關內容頻繁出現，曾經受害的民眾可能因此觸發回憶，埋藏在心中的恐怖經歷被喚醒，進而引發創傷症候群。張尚文建議，民眾可以適度遠離這些新聞或文章，以免成為創傷經驗誘發因素。

性騷擾 患者 失眠

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