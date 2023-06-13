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皮蛇爬滿全身痛不欲生 北榮新研究這藥竟可降罹病風險

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導

第2型糖尿病的病人常使用的雙胍類降血糖藥（Metformin），竟能降低罹患帶狀皰疹（俗稱皮）及皰疹疼痛的風險。台北榮總內分泌與新陳代謝科主任胡啟民與研究夥伴，運用過去18年健保資料庫數據，針對罹患第2型糖尿病患者，比較Metformin使用的有無，是否會影響帶狀皰疹的風險進行分析，發現使用Metformin的病人，發生帶狀皰疹的風險，比沒有使用的病人還低，研究成果已發表於2022年11月的國際期刊「Journal of Medical Virology」。

研究發現，第2型糖尿病有使用Metformin的病人產生帶狀皰疹的發生率，比沒有使用的病人來得低，其中有使用的病人得到帶狀皰疹發生率為每千人8.1位，相反，沒有使用的病人罹病發生率為每千人11.1位，因此，計算沒有使用服用Metformin組別罹患皮蛇的風險，為有服用藥物者的0.70倍。

除此之外，假如不幸仍然得到帶狀皰疹，第2型糖尿病的病人有使用Metformin的組別在之後產生皰疹後疼痛的發生率為每千人8.9位，也比沒有使用的發生率每千人42.5位來的低。因此，計算沒有服用Metformin的組別產生皰疹後疼痛的風險，為有服用藥物者的0.48倍。

胡啟民指出，帶狀皰疹好發在免疫力下降病人，其中糖尿病病人因慢性高血糖，會使免疫系統變差，過去研究便發現，糖尿病病人比沒有糖尿病的病人有兩倍的機率得到帶狀皰疹。

胡啟民表示，帶狀皰疹除身體長出許多水泡外，也會合併疼痛，有時疼痛會持續數月至數年，即使水泡消失，也會持續疼痛，這便稱為帶狀皰疹後疼痛，使得病人生活品質大大受到影響，目前針對皰疹後疼痛的部分，現有的藥物都是以疼痛控制為主，並沒有有效的預防方式。

Metformin對糖尿病而言，在沒有禁忌症的情況下，為第一線用藥，擁有良好的降血糖效果及方便性，這次的研究發現了Metformin對於降低血糖的好處外，也可以顯著降低得到帶狀皰疹及皰疹後疼痛的風險。

胡啟民提醒，第2型糖尿病的治療藥物選擇越來越多元，藥物除了原本控制血糖的效果外，對於病人而言，規律回診及用藥顯得更為重要，不但控制糖尿病及減少其併發症，也可以得到了意想不到的好處。

台北榮總最新研究，使用Metformin的病人，發生帶狀皰疹的風險，比沒有使用的病人還低。圖／台北榮總提供
台北榮總最新研究，使用Metformin的病人，發生帶狀皰疹的風險，比沒有使用的病人還低。圖／台北榮總提供
台北榮總內分泌與新陳代謝科主任胡啟民與研究夥伴，最新研究使用Metformin的病人，發生帶狀皰疹的風險，比沒有使用的病人還低。圖／台北榮總提供
台北榮總內分泌與新陳代謝科主任胡啟民與研究夥伴，最新研究使用Metformin的病人，發生帶狀皰疹的風險，比沒有使用的病人還低。圖／台北榮總提供
罹患帶狀皰疹（俗稱皮蛇）及皰疹的疼痛，常讓人痛不欲生。圖／台北榮總提供
罹患帶狀皰疹（俗稱皮蛇）及皰疹的疼痛，常讓人痛不欲生。圖／台北榮總提供

帶狀皰疹 糖尿病

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