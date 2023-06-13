基層警消比一般人折壽6年 政府三錯誤造成警消健康受損

據內政府警政署統計數字顯示，警消平均死亡年齡為75歲，與國人平均壽命近81歲相比，壽命差距6年之多，即使是退休後死亡年齡78歲，兩者壽命也相差約3年。

6月15日是警察節，新北市議員呂家愷、廖先翔、林國春與北市聯醫陽明院區胸腔科醫師蘇一峰今在「挺警察 不要只打嘴砲」記者會中提及，這種諷刺現象的背後，主要是政府「不重視警消健康」、「照顧警消經費太少」與「亂算基層警消加班費，導致警察反彈、太鬱悶」造成。

警消肺都爛了，政府根本不在乎！

「警消在外執勤6到8小時，一天到晚吸進汽機車廢氣、廟會鞭炮煙霧，肺都爛了，政府根本不在乎」呂家愷表示，在警消人員主要死亡原因當中，肺炎排名第三，去醫院門診、急診主因中，呼吸系統疾病則排名第二，代表警消的肺部健康、肺部功能正受到嚴重傷害。

呂家愷表示，肺功能傷害光靠X光、電腦斷層掃描，根本偵測不到，必須靠肺功能檢測才抓得出來，現在雖然有健康補助，但所有補助、相關健檢，都沒有納入肺功能檢測，導致警消人員的肺功能可能正受空汙傷害在衰退，卻遭政府冷漠忽視，令人憂心，也讓人十分不平。

警消肺功能受到傷害 往後可能十分悲慘

「肺功能下降，是隱形殺手！」蘇一峰說，以警消健康來說，肺功能是很重要的一項警訊，代表肺活量、肺部健康好壞，建議每半年到一年做一次肺功能檢測，如果警消肺功能一直下降卻受到忽視，未來不只是運動、行動容易喘，年紀再大一點，也容易失能、臥床，甚至得插管、戴呼吸器，生活難以自理，就此人生從彩色變黑白，這對長年值勤、奉獻的警消人員來說，真是情何以堪。

蘇一峰表示，肺功能檢測價格親民，一次低劑量肺部電腦斷層掃描費用就可做8到10次肺功能檢測，這筆費用，只是民進黨政府數位發展部大筆預算的零頭，若拿來保護、追蹤警消肺部健康，警消健康權益就可以多一分保障，對於全民治安維護，也會更有力量。

警消權益受到損害，中央政府難辭其咎

對於警消權益受損議題，新北市議員廖先翔更是心有所感，他悲憤地說，再過幾天就是615警察節，全國有7萬多名警消堅守崗位，上到國家大事下到民眾的家事，警消無時無刻都得協助，保護基層警消更是政府應做的責任。

目前各縣市基層警消經費預算多是依據《地方制度法》、《財政收支劃分法》編列，導致各縣市基層同仁面臨的問題不一，有些縣市面臨照顧警消經費不足的問題，亟需中央挹注，但中央政府長期漠視這個問題，導致警消健康與各項權益受到損害，實在非常可惡，也希望大眾可以了解問題的嚴重性。

長期關注警消加班費權益的新北市議員林國春表示，總統蔡英文曾說政府是警察的靠山，其實早已走山，警勤加給看起來很多，但實際該給的卻不給，還亂算基層員警加班費，讓許多基層警消大反彈，而且心情長期鬱悶。

加班費亂算，這樣對得起警消嗎？

林國春指出，今年勞工時薪由目前168 元調升至176 元，調幅為4.8 %，而警員（警特四等）的加班費卻只有170元，遠低於一般勞工薪資。

此外，一般勞工上班時數第9到10小時，時薪需乘以1.34倍，加班時，也就是工作第11到12小時，時薪需乘以1.67倍，而員警的加班費，每小時卻只有170元，且每月加班費還要到上限1萬9000元，才能領滿，代表這些基層員警要加班112小時才能領滿加班費，而勞工每月合法加班時數為46小時，執政黨豈不是在壓榨基層員警？基層員警受到這樣的委屈，中央政府難辭其咎。