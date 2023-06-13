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梅雨鋒面來襲蔬菜水傷 菜價蠢蠢欲動

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
連日下雨使彰化縣溪湖鎮果菜市場的到貨量減少。記者簡慧珍／攝影
連日下雨使彰化縣溪湖鎮果菜市場的到貨量減少。記者簡慧珍／攝影

梅雨鋒面來襲，蔬菜重要產地彰化縣近日受間歇性大雨，雨後放晴的影響，蔬菜開始出現水傷，到貨量減少約一成，預計下周端午節連假前的蔬菜量需求增加，將帶動價格上揚，漲價幅度也會取決大雨災害程度。

溪湖鎮果菜市場公司總經理徐證傑今天表示，國曆4月到9月天氣炎熱，葉菜類生長旺盛卻非大宗裡作蔬菜產季，屬於「小賣」期，4月以來的每天到貨量130噸至140噸，梅雨鋒面過量雨水後天氣轉晴出太陽，蔬菜的嫩葉和幼株極容易水傷或腐爛，這兩天到貨量下降，平均每日110噸。

徐證傑說，到貨量減少一度帶動價格微幅上漲，從整體均價每公斤16元漲到18元，不過水傷菜的買氣疲軟，均價跌回16元，預計下周端午節民眾在家煮長豆、茄子、瓠瓜等應景蔬菜，可同時增加其它蔬菜消費量，整體菜價會依需求量上升而上揚，但實際漲價幅度可取決梅雨災害，萬一大雨連綿，雨災擴大就會讓蔬菜更貴。

梅雨 均價

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