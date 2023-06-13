聽新聞
test
0:00 / 0:00
梅雨鋒面來襲蔬菜水傷 菜價蠢蠢欲動
梅雨鋒面來襲，蔬菜重要產地彰化縣近日受間歇性大雨，雨後放晴的影響，蔬菜開始出現水傷，到貨量減少約一成，預計下周端午節連假前的蔬菜量需求增加，將帶動價格上揚，漲價幅度也會取決大雨災害程度。
溪湖鎮果菜市場公司總經理徐證傑今天表示，國曆4月到9月天氣炎熱，葉菜類生長旺盛卻非大宗裡作蔬菜產季，屬於「小賣」期，4月以來的每天到貨量130噸至140噸，梅雨鋒面過量雨水後天氣轉晴出太陽，蔬菜的嫩葉和幼株極容易水傷或腐爛，這兩天到貨量下降，平均每日110噸。
徐證傑說，到貨量減少一度帶動價格微幅上漲，從整體均價每公斤16元漲到18元，不過水傷菜的買氣疲軟，均價跌回16元，預計下周端午節民眾在家煮長豆、茄子、瓠瓜等應景蔬菜，可同時增加其它蔬菜消費量，整體菜價會依需求量上升而上揚，但實際漲價幅度可取決梅雨災害，萬一大雨連綿，雨災擴大就會讓蔬菜更貴。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言