頻尿、夜尿！高雄婦頭痛嘔心就醫 義大診斷問題出在膀胱頸阻塞

高雄57歲莊姓婦人，當初只因頭痛噁心掛急診就醫，被研判膀胱收縮無力合併腎功能變差，在徬徨無助下幾經就醫，都被告知餘生都得揹著尿袋、插導尿管生活，不過，她透過義大醫院「錄影尿路動力學檢查」，才發現是「原發性膀胱頸阻塞」，術後兩天即能自然排尿，終於擺脫導尿管能正常生活。

「這是個長期被忽略的疾病!」義大醫院泌尿科主任吳俊賢指出，盛行率僅2.7至23%，過去六年義大醫院僅診治過16名患「原發性膀胱頸阻塞」，其中莊女士因誤診治療，她4個月反覆拔除導尿管，使得泌尿道感染綠膿桿菌，症狀最為嚴重。

吳俊賢說明，女性和男性的尿道構造差異極大，女性尿道只有短短的3.5公分，而男性尿道約20公分長，且有攝護腺位於膀胱出口位置，因此傳統觀念認為，女性尿道短、阻力低，較易造成尿失禁，而不常產生阻塞。

這類患者的症狀為「頻尿、夜尿」，吳俊賢表示，無論男女都易被診斷為「膀胱過動症」甚至攝護腺肥大，但原因在於殘尿過多引起，因此，首要解決的是解尿不乾淨的問題。

「插導尿管、揹尿袋的生活，限制行動自由。」莊女回憶當初，無論是地方醫院或醫學中心的醫生都告知她下半輩子都得插上導尿管生活，讓她心情陷入谷底，且近4個月插上導尿管，一開始雖緩解疾病，但事後甚至還染上綠膿桿菌，更讓她相當無助，所幸透過義大高階「錄影尿路動力學檢查」，以內視鏡膀胱頸手術治療，讓她術後完全根治，彷彿重獲新生一般。

據義大泌尿科統計，女性因難治型頻尿、急尿、解尿不順、尿失禁而接受尿路動力學評估，有4成病患被診斷為「女性膀胱出口阻塞」，導致尿道阻力增強，因此排尿時膀胱要更加用力收縮才能擠出尿，久而久之會產生如同男性攝護腺肥大症狀。

由於，女性膀胱出口阻塞，診斷不易，需做錄影尿路動力學檢查才能確診，因此許多病患未能找出病因，如同莊女士因而被建議長期放置導尿管。

吳俊賢醫師進一步解釋，「膀胱頸」又稱「尿道內括約肌」，位於膀胱和尿道交界處，和男性的攝護腺一樣是由交感神經支配，當膀胱頸因不明原因導致排尿時無法完全打開呈現漏斗狀，即造成「原發性膀胱頸阻塞」。

在治療方面，即使女性亦可先嘗試給予男性攝護腺肥大用藥「甲型交感神經阻斷劑」，試圖放鬆膀胱頸平滑肌。若藥物療效不佳，進一步需做內視鏡膀胱頸切開術以減低張力，只不過女性病患尿道短，若手術時切開距離太長易造成術後應力性尿失禁的併發症，並非每個婦女泌尿科醫師都有把握執行此種手術。