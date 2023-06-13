硬質玉米天災補助領不到農民爆氣 農委會：因地制宜認定

台南市秋天二期作硬質玉米受到天旱缺水影響欠收，農委會3月間公告列為天然災害現金補助，南市府採統一標準申請，卻傳出佳里區多數農民領不到補助，向民代陳情，今邀集農政相關單位舉辦協調會，農委會副主委陳駿季也出席參與，會中決議將以因地制宜方式認列，重新審視農民申請。

農委會為活化休耕農地鼓勵農民契作硬質玉米，南市以鹽水、新營、學甲、佳里、西港一帶種植最多，但近年受到缺水問題影響產量，2020年就曾啟動天然災害補助，今年秋天二期作狀況更慘，去年9月栽種後幾乎沒有降雨，玉米出現「早熟」乾枯情形，農民只好提前1個月收成，政府3月分啟動現金補助時，農民多半已經收成，難以實地勘查。

有別於台中、彰化、雲林、嘉義等地將種植區產量分開計算，南市府採全市統一標準，佳里區由於平均產量較高，不符補助標準，農民申請多半被打回票，但比起往年的確產量大減，於是向立委郭國文陳情。

農民黃耀慶說，政府補助標準不一，2020年時由農委會統一發布，幾乎大家都領得到，今年南市用全市平均值標準，佳里區由於產量較高，反而不符補助標準，希望官員不要只是在辦公室看數據，要下鄉了解農民辛苦。

農糧署列席官員認為，各栽種區狀況不同，應比照其他縣市以現地狀況來訂立標準，農委會副主委陳駿季表示，天然災害救助是因應天候致災，用來補助農民生產成本，從另外一個角度來看，未能申請到補助也表示產量並未遭到太大影響，立委郭國文說，農民都祈求風調雨順，若需要災害補助還是希望能盡速、從寬認定。

台南市農業局指出，將搜集佳里區近年硬質玉米平均產量，再比對申請農民的資料重新認定。