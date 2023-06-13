中南部連日雨天 西螺果菜市場「菜王」微漲

近日天氣不穩定，雲林縣從上周末開始出現陰時多雲短暫陣雨，氣溫約25至30度左右，蔬菜產區採收作業多少受到影響，西螺果菜市場市況分析，目前供貨量稍減，交易行情略漲，預期這波鋒面完全離台後，價格會逐漸回穩。

西螺果菜市場最新蔬菜類的總交易量419公噸，總平均價每公斤16.5元，不過最近梅雨鋒面及低壓帶帶來短暫陣雨或雷雨，雲林縣的蔬菜產區有短暫陣雨，導致採收作業不易，供貨量微減。

市場表示，因貨源品質優劣差異大，承銷商擇優採購，今日蔬菜交易行情普呈漲勢；以小白菜、青江白菜、莧菜、蚵仔白和蕹菜等短期葉菜類來看，因近日降雨造成採收不易，到貨減縮，承銷商需求意願轉高。

「菜王」高麗菜也受山區有雨影響，西螺果菜市場的供貨品質良莠不齊；品質佳者，消費者採購意願高，價格比鋒面來之前微幅上漲，目前上價每公斤24.2元、中價16.7元、下價10元，平均價格每公斤17元。